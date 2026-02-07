貴？初二遊府城住宿1晚4萬5 業者：房價合法

台南和逸飯店春節套房飆到4.5萬，民眾驚呼不如出國。（圖／翻攝自業者官網）





有民眾過年時間本來想去台南住宿，結果打開訂房網發現，和逸飯店西門館，初二到初四的價格，一個晚上要價4萬5千元，截圖PO網問這價格會不會太扯，不如直接出國。實際到官網查詢，同一時段確實出現4萬5的高單價，是有客廳的套房，也有其他較低價房型。對此，業者回應網友貼文並未將房型內容完整截錄，市府也說沒有超過備查房價。

乾淨簡潔的裝潢，寬敞又明亮，不僅有貴妃椅讓住宿旅客能夠賞夜景，浴室乾濕分離，還有大浴缸，這裡是和逸飯店台南西門館，有民眾大年初二想到台南住宿，卻發現這大房型一晚居然要4萬5千元。

記者VS.住宿旅客：「你們住一個晚上多少錢，（5000、5600吧，初二到初四2個(1個)晚上，要4萬多塊），啊這麼貴啊，（很貴啊）太貴了吧。」

其他民眾：「我不會住台南的飯店，這樣子對，因為你覺得它貴就對了，對很貴很貴。」

有網友將房價截圖，一晚4萬喊貴，出國算了爛國旅，沒有備品沒水沒拖鞋，還有人說家裡當民宿可以賺一波，不過實際上官網查詢，點開初二2月18入住，初三2月19退房，確實出現一間一晚4萬5的房型，房間大小約17.5坪有客廳，不過也有一晚1萬2的房型，雖然空間小一些，但並非只有高單價的可以選擇，而且一晚4萬5並未超過，當初業者申報的備查房價。

記者VS.其他民眾：「如果是剛好過年你覺得，這價位你能不能接受，（市區這樣的話我是覺得，還是太貴了還是太貴了，一樣這價錢我就出國啦，出國應該也不用這麼貴。）」

在台南市區幾家大飯店比較，一樣初二住到初三，雙人大房型含早餐，煙波一晚1萬8，晶英一晚2萬7800，和逸一晚4萬5。

台南市府觀光旅遊局專員雅珍：「房間售價未超過備查房價，無違反規定，過年將至旅宿需求較高，業者因營運成本提高，通常會合理調整價格。」

和逸也發聲明回應，網友截訂房網的圖片並未實際標示房型，房型價格本來就會因設備和大小，有所落差，並強調房價並無違規，服務業過年，員工加班薪水要加給，房價上調業者一定經過考量。

