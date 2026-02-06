貴？ 自助餐1肉4菜250 店家：有爭議可重秤

高雄民眾分享，到自助餐店，夾了4樣菜加糖醋肉竟然要250元。（圖／東森新聞）





自助餐價格引發爭議？高雄民眾分享，到自助餐店，夾了4樣菜加糖醋肉竟然要250元！業者強調是電子秤重計價，到底這價差是怎麼算出來的？是物價飛漲還是計價標準大不同？

當事便當店計價廣播：「總金額130元。」不到中午12點，武廟市場附近這間自助餐店，民眾上門夾菜，秤重計價價格在螢幕一清二楚，但有網友買同一家，說這樣250元。當事便當店店員：「點綜合，我們是秤綜合的，肉它大的是30元，那可能70到75元，菜裡面有蛋是綜合的價位秤重。」

由於今（6日）沒有芹菜、豆干，《EBC東森新聞》跟PO網民眾夾了差不多菜色。記者vs.當事便當店店員：「（糖醋這樣多少錢），一個30元，總金額195元。」

店家說他們從一月底起調整計價方式，肉類以單塊計價，其他青菜熱炒類一兩6到8元，業者說照片中，一包飯10元，糖醋雞肉三塊以一塊25到30元來計價，估計要75元，勾芡或湯湯水水也會影響重量，初估扣掉肉跟飯的價格，炒蛋跟青菜這盒約165元。

記者vs.當事便當店其他購買民眾：「（你覺得這樣是貴還便宜啊），還好啊，因為它裡面有這個肉，（有肉喔），對啊，OK啊，（會不會覺得這樣太貴啊），貴是因為其實這個菜都還好，最主要是這個肉貴，不是這個菜貴，是肉貴。」

記者vs.當事便當店其他購買民眾：「（覺得這樣作法好嗎），就是用秤的我都沒差啦。」

三民區也有民眾在自助餐店夾了有炸雞排與柳葉魚的便當只要80元，而在台南也有雞排便當，雞排比臉還大，搭配三個配菜也只要90元，價格依店家公告不同，而被嫌貴的高雄自助餐業者表示，有爭議當下可以重新秤重問清楚。

