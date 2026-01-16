貶低小兒科、影射唐氏症引反彈 陽明交大回應醫大生爭議

（生活中心／綜合報導）一名自稱就讀國立陽明交通大學醫學系的男學生，近日在社群平台發表多則爭議言論，包含貶低小兒科為「選剩的科別」，以及使用疾病名詞影射他人，引發醫界與網友強烈反彈。相關言論曝光後，不少人向校方投訴，校方也已出面回應，表示已著手了解並啟動後續處理。

綜合網路截圖與討論內容，該名男學生近日在 Threads 平台與網友筆戰時，多次使用具貶抑意味的字眼。其中一段與小兒科醫師的對話中，他以「原來是小兒科的」、「這種選剩科現在也能這麼優越」等說法，貶低對方專業，引發醫界人士不滿。

除針對科別發言外，該名男學生也被指在爭論中頻繁使用疾病名稱作為攻擊工具，包括失智症、斯德哥爾摩症候群，甚至以「覺得糖糖的」等語句影射唐氏症患者，被認為嚴重失言。相關發言遭大量轉傳後，輿論迅速發酵。

隨著爭議擴大，網友進一步起底該名男子身分，指出他曾自稱為醫師，但是否已取得醫師資格並不明確。另有網友整理其公開資料，指其高中畢業後歷經多次重考，最終就讀陽明交大醫學系，相關背景曝光後，再度引發討論。

事件延燒之際，多名網友與醫師陸續向校方寫信投訴。其中一名遭點名攻擊的小兒科醫師也公開表示，已收到校方回信。校方在回應中指出，對於此次事件造成的困擾與不適「深表遺憾」，並已在第一時間了解該名學生狀況，後續將依校內機制進行必要的輔導與處理程序。

