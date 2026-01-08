南部中心／林俊明、陳姵妡 台南報導

藝人吳宗憲，一年多前，斥資近四千萬買下台南老字號牛肉麵品牌，交給兒子鹿希派經營，但經營一年多後，竟爆初歇業消息，兒子鹿希派表示，是為了改善店內環境跟服務才先休業調整，吳宗憲也回應只是整修，很快就會恢復營業，請大家不用擔心。

買下台南老字號牛肉麵突歇業 吳宗憲：只是整修

吳宗憲斥資四千萬，交給兒子鹿希派經營牛肉麵麵店，貼出整修休業公告。（圖／民視新聞）

牛肉麵店，門口擺放著藝人鹿希派的招牌，這是他跟爸爸吳宗憲，一起營業的麵店，但經營一年多後，竟傳出歇業消息，店門口的紅色招牌，寫著內部整修暫停營業。民眾：「很可惜啊，會不會覺得經營的問題不曉得。」民眾：「還好啦看他生意怎麼做，人家要調整，未來有更多餐點選擇也不錯。」牛腩條炒豆瓣醬，還有牛腿骨加上10多種中藥材熬煮，湯頭香氣濃郁，這家牛肉麵，原本就是台南火車站商圈的老字號牛肉麵店，藝人吳宗憲因為不捨高中時期的老味道就此消失，一年多前，斥資4千萬，買下三角窗店面及牛肉麵配方，交給兒子鹿希派經營，風光開幕一度掀起排隊人潮，不料現在卻停業消息。

藝人鹿希派：「很多人都說我們的用餐區，不是很舒服，還有我們的一些動向，然後我們就想說好，趁這個時間點，因為我們也有很多新的SOP的建立，就是員工的訓練，想要服務的更好。」牛肉麵店營業一年多來，有部分顧客反應座位狹窄，以及口味跟以前不太一樣，另外鹿希派先前也發現有員工虛報加班費的問題，因此決定利用這次休業三個月的時間，來進行店內整頓。藝人鹿希派：「我大概是想說，如果一切按照計畫，那可能三月就一定可以回來了，當然可以提早我是想提早。」不只鹿希派澄清沒有要停業，爸爸吳宗憲也表示，只是在裝修，一陣子就好了，請民眾不要擔心。而鹿希派透露，牛肉麵店預計3月重新開幕，會盡量完善所有環境跟服務，帶給大家更好的用餐體驗。

