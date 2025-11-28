買不到蔡依林！售票網「系統事故」主辦急回應：配合刑事局調查

近日多場演唱會售票活動頻頻出現系統問題，引發粉絲強烈不滿。23日蔡依林演唱會門票開賣時，KKTIX售票平台發生大規模系統事故，許多歌迷雖然成功搶到票卻無法完成付款，導致訂單被取消。主辦單位「超級圓頂」回應將配合刑事局調查，並考慮實施實名制。同時，另一售票平台「拓元」也被發現無預警鎖定用戶帳號，使粉絲無法購票。

超級圓頂發聲明回應KKTIX演唱會售票事故。（圖／翻攝自超級圓頂臉書、蔡依林IG）

蔡依林演唱會門票開賣當天，KKTIX售票平台湧入將近94萬人同時上線卡位，許多歌迷在排隊等候時發現系統顯示需等待長達15000多分鐘，畫面上的圓圈不停轉動，讓人感到絕望。更糟的是，部分幸運搶到票的粉絲卻因無法順利付款而被系統取消訂單，引發大量抗議聲浪。

廣告 廣告

主辦單位於27日針對此事發表聲明，表示將虛心接受各界指教並進行檢討。同時承諾未來舉辦演唱會時將實施實名制，並已要求KKTIX提供網路攻擊導致系統當機的證據，目前正配合刑事局調查以釐清真相。

除了KKTIX外，另一售票平台「拓元」也面臨類似爭議。一位民眾表示，當他登入帳號時發現系統顯示「此賬號無購票權限」，才知道自己的帳號已被鎖定。許多打算購買Super Junior明年1月高雄場演唱會門票的粉絲，因持續按F5重新整理頁面，疑似被系統判定為「機器人」而被鎖帳。

民眾的拓元帳號無預警遭鎖。（圖／王先生提供）

這位民眾進一步解釋，演唱會通常限購兩張票，他可能需要依賴朋友協助購票才能一起進場。但若主辦單位限制每個帳號只能購買一張票，加上帳號被鎖定的問題，他感嘆「不用玩了」，認為這些防黃牛措施反而傷害了一般粉絲。

另一位王先生則分享，他在前陣子準備購買TWICE門票時，突然發現自己的帳號被鎖定。聯繫客服後，對方僅表示「系統偵測到有異常」，且無法解除此狀態。當他詢問是否意味著今後都無法在該平台購票時，客服直接回答「對」。由於一個人只有一組身分證號碼和手機號碼，這意味著他將永久失去在該平台購票的權利。

許多受影響的民眾已向消費者保護官提出申訴，目前已收到回函並正在等待處理結果。粉絲們希望相關單位能正視這個問題，還給消費者公平的購票權益。

更多 TVBS 報導

香港大火／楊千嬅照唱！捐首場收益、取消煙火特效 網友不領情

香港大火／關詩敏悲揭外婆也住這 無力痛喊：眼睜睜看著家燃燒

Omoinotake二度攻台大爆滿！被拱小巨蛋開唱 拿綠色乖乖超內行

Cyberattack suspected in Jolin Tsai ticketing debacle

