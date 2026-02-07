買不買車都先賺到 車商祭出試駕送烘爐地錢母

記者鍾釗榛／綜合報導

農曆年前想換車，福特直接把好運與優惠一次到位。即日起至2月28日，只要到全台Ford展示中心試駕任一車款，就能獲得限量烘爐地開運錢母，還有機會週週抽黃金墜飾；同時「TEAM FORD SUV 雙戰力」活動也同步開跑，試駕全新 Territory 或 Kuga，就能抽國際賽車體驗之旅，賞車不只看車，還多了點儀式感。

Ranger Wildtrak限時回饋154.8萬元。（圖／Ford提供）

全新Ford Territory直接鎖定家庭用車需求，座艙內雙12.3吋數位螢幕、Level 2 駕駛輔助與全螢幕導航一次到齊，搭配中文語音助理與多種情境模式，日常通勤或長途出遊都輕鬆。油電版本綜效輸出達245匹馬力、平均油耗每公升約20公里，兼顧性能與省油；汽油渦輪車型則主打靈活好開。新春入主價84.9萬元起，還加送導航更新、手機鑰匙與行李廂套件，CP值拉滿。

全新Ford Territory新春入主價84.9萬元起。（圖／Ford提供）

Territory的2,726mm軸距與後座平整地板設計，讓後排空間特別有感，加上多達22處置物空間與電動尾門，實用度直接命中家庭客。安全部分也不馬虎，360度環景、主動停車、倒車循跡輔助全數到位，再搭配高比例高強度鋼材車體，日常載家人更安心。

偏好操控感的消費者，Kuga 1.5T直接祭出83.9萬元力挺價，搭配高額0利率與 5 年原廠保固；想要工作、玩樂都能撐場面的，Ranger Wildtrak限時回饋154.8萬元，還能享百萬0利率。從SUV、跑旅到皮卡，福特六和用完整陣容迎接新年，讓換車這件事變得更輕鬆。

福特Territory與Kuga，啟動「TEAM FORD SUV雙戰力#點燃你的經典名場面」限時活動。（圖／Ford提供）

