「買不起台北房子！」黃國昌、柯文哲輔選小雞遇女子陳情 柯抓頭離開

民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲前往南門市場發春聯，卻碰到自稱「柯文哲學妹」的女子（中）闖進鏡頭前，陳情直呼「為什麼我買不起台北市房子」。廖瑞祥攝



民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲今（1/31）天前往南門市場發春聯，不過媒體聯訪結束後，一名自稱「柯文哲學妹」的女子闖進鏡頭前，陳情直呼「為什麼我買不起台北市房子」，黃馬上轉身離去，柯則是停下來聆聽，但最後也抓了抓頭離開。

黃國昌、柯文哲今早合體前往南門市場發春聯，並為黨內市議員參選人吳怡萱、張志豪、許甫輔選，不過媒體聯訪結束後，一名自稱「柯文哲學妹」的女子馬上趁機闖進鏡頭前，說自己有事情想問柯文哲，吳怡萱先擋住，並詢問「你是誰？」黃國昌則馬上轉身離去。

廣告 廣告

該女子自稱「柯文哲學妹」後留在原地，看到幕僚試圖把她帶走後，情緒開始激動，高喊自己已經35、36歲，「為什麼買不起台北市房子？」她還說，自己是大安區長大，卻連家旁邊的房子都買不起，考上醫學系為什麼淪落到買不起房子。

柯文哲停下來聆聽，但該女子情緒依然激動，吳怡萱、張志豪、許甫在旁一直安撫，最後柯也抓了抓頭離開。

更多太報報導

多圖／海鯤潛艦成功潛航50米 吳釗燮發文獨家空拍視角

新人新事／6新白委將上任！黨團三長曝光 這位「柯總召」才重要

民眾黨6立委告別立法院！黃國昌找韓國瑜合照 韓喊「對話取代對抗」