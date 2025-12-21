買不起房能約仲介嗎？他好奇「要演一場買房的戲」 網友直呼：為什麼不行

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

沒有預算也能看房嗎？近日有網友分享，沒有買房的打算但想看看新蓋的公寓大樓裡面長怎樣，想當作逛街的樣子去逛逛，因此發文詢問網友：「這樣可以和仲介約看房嗎？」貼文一出，引起網友熱議。

一名網友在PPT房版以「買不起房可以去看房嗎？」為題發文。（示意圖／Unsplash）

一名網友在PPT房版以「買不起房可以去看房嗎？」為題發文詢問網友，原PO表示自己沒有買房子的預算或想法，但因為想看看新蓋的公寓大樓裡面的構造，想當作逛街一樣去走走看看，所以詢問網友：「這樣可以和仲介約看房嗎？」原PO還幽默表示：「看來要演一場『我有買房的打算和預算』的戲。」

對此，不少網友表示：「可以阿，這邊很多人看了十幾間都沒買」、「你爽就好」、「為什麼不行 誰說看了就要買」、「可以呀，看你要買的坪數決定好劇本就好了！」、「你不用等你已經有錢才去看，要多多去看房會幫助你，產生欲望，努力存錢」。

不過也有網友指出，在房市相對冷的時候去看也可以，「不然仲介在店裡看店長比較好嗎？」，還有人提醒原PO要做好功課，才能知道會問什麼問題，且最好找朋友一起去，「但是要自己要控制好，不要入戲太深，不小心真的買下去。」



