「買不起房」還是想看新建案！他怕浪費仲介時間 網曝：反而幫到他

房價居高不下，買房對多數人而言早已不是短期內能完成的目標，但對於新建案的空間規劃與室內設計，仍讓不少人充滿好奇。近日，有網友發文表示，自己其實只是想看看新蓋的大樓、公寓內部長怎樣，卻擔心會不會浪費仲介時間，甚至得演一場「我有買房的打算和預算」的戲。

有網友發文表示，自己其實只是想看看新蓋的大樓、公寓內部長怎樣，擔心會不會浪費仲介時間（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT房版以「買不起房可以去看房嗎」為題發文，坦言目前完全沒有買房的預算與打算，但對新建案、小坪數住宅的實際空間配置感到好奇，尤其想了解大台北地區15坪以內的新公寓。他表示，只是單純想看看實品屋，卻擔心若主動約看房，是否會被認為是在浪費仲介時間，甚至覺得好像得假裝自己「有預算、有計畫」才合理，對此好奇詢問網友們的看法。

貼文曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，大家一面倒表示「完全可以」，直言看房本來就不是下訂保證，「可以阿，這邊很多人看了十幾間都沒買阿」、「相對冷的時候去看不白爛啊，不然仲介在店裡看店長比較好嗎」、「為什麼不行，誰說看了就要買」、「可以啊，你開眼界，房仲練經驗」、「就算你真的要買，看了也不一定要買阿」。

也有網友指出，現在房市氣氛偏觀望，仲介與代銷其實更希望有人願意來看，「房仲帶顧客看房算他們的kpi，所以你這樣反而幫到他」、「去製造人潮假象，房仲感謝您」、「有些菜鳥房仲帶看也算業績，約約看反正不吃虧」、「本來業務就是要面對純看看跟問問的人，你態度正常也不會怎樣」、「我都常幫熟的仲介去看好房子，仲介也需要客戶才能進去看」、「可以，讓房仲有交代，還可以墊高房價」。

