買不鏽鋼就安全？醫師揭5大「慢性鉛中毒」情境：避免選1系列產品

醫師指出，並非所有不鏽鋼都是安全的，提醒應避免5情況，導致慢性鉛中毒。示意圖／photoac

許多人以為使用不鏽鋼，就能放心器具不會生鏽，完全安全，不過神經內科醫師指出，事實上關鍵在於不鏽鋼合金比例與使用環境，即使使用最佳等級不銹鋼容器，長期使用方式錯誤，也會導致慢性中毒。

鏽鋼未必都安全！合金比例、使用環境也有差異

神經內科醫師林邵臻指出，不鏽鋼主要元素中，當鉻（Cr）大於等於10.5%及有抗氧化功效，鎳（Ni）雖然有抗腐蝕效果，但也是常見過敏原之一，鉬（Mo）能有效抗鹽、汗、消毒液等氯化物，錳（Mn）則是便宜替代鎳，但具有神經毒性爭議，然而不鏽鋼不同型號有不同的化學組成，因此不鏽鋼未必全數安全。

林邵臻表示，即使是最佳等級的不鏽鋼容器，若長時間接觸醋、檸檬等酸性又欲高溫，或是以鋼刷破壞鈍化層，長期下來也會導致鎳溶出，接觸性皮膚炎、免疫活化，以及腸胃道慢性暴露，讓腸漏、肥大細胞敏感族群惡化。

醫師指出，並非所有不鏽鋼都是安全的，提醒應避免5情況，導致慢性鉛中毒。圖／品心診所－神經內科林邵臻醫師臉書

容易導致「慢性鉛中毒」5大情境：

然而「鉛」並非製造成分，而是汙染來源，標準且合格的不鏽鋼「理論上不應含鉛」，但生活中，卻可因製程、焊接、回收料、表面處理或使用情境，導致不鏽鋼容器成為慢性鉛暴露來源，長期累積下來，可能損害神經、造血、腎臟等系統；林邵臻分享以下5種情況，容易在無形中接觸到鉛。

使用「回收廢鋼」冶煉：因無法完全去除鉛，又部分製造工廠「不測鉛、不控鉛」，為最常見、也是最危險的冶煉方式，因此以不鏽鋼200系列、來源不明鍋具風險最高。 焊接、接縫、鉚釘：雖然不是整個容器都會焊點、接合，不過鉛常藏在看不見，卻會接觸到液體之處。 表面電鍍或拋光製程：因低成本製造，電鍍槽污染、 拋光劑含鉛，容易清洗不完全，因此新鍋具，或是新容器「第一批使用」反而鉛溶出最高。 酸性、高溫、長時間：此3種情境結合時，最容易將鉛拉出，即使含量低，也可能慢慢累積，導致慢性鉛中毒。 老舊或仿製「醫療／食品級」容器：雖然器具標示「304／316」等級，不過若沒有檢驗報告，存有疑慮。

林邵臻建議，購買不鏽鋼時，應選擇有第三方檢驗，如德國LFGB食品接觸品及美國國家衛生基金會NSF認證，並且以316型號單體成型、無焊縫為主，強調「工業社會雖然給人類很多的方便，但是也隱藏著更多的風險」。



