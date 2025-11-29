買中古屋風險比較小？社區泳池違建、過戶才知房子被抵押…6真實案例警世：別再只用眼睛「看」房子





買中古屋的風險比預售屋小很多，但是不等於「零風險」。

以下的案例都是活生生在新聞媒體上演過的真實故事，受害者多如過江之鯽，不可不防啊！

— 剛買下一棟成屋，住不到幾個月，客廳就因為是公園預定地被拆掉了。 — 搬家才一周，廚房為配合污水下水道工程被拆除，竟是前屋主擅自打出去後巷的違建。 — 新遷入不久，平白無故被鄰居告上一狀，原來舊屋主佔用他人地界，早就纏訟多年，可憐接手二手屋的人，連帶成為「二手被告」還被蒙在鼓裡。 — 付出上百萬元訂金，興沖沖辦理房屋過戶時，赫然發現房子已抵押給銀行，有數百萬元欠款未清，究竟是接下原屋主的債務、還是想辦法要回購屋訂金？ — 買下美輪美奐的社區大樓，卻發現空中溫泉泳池是大違建，地下一樓的多功能交誼廳是機車停車位，水晶光廊是天井空間…… — 更倒楣的是，買到的房子，住沒三天，漂亮的天花板掉下來了，原來竟是海砂屋！而這也是北部最常見的購屋糾紛。

房仲業者的話可不可信？

如果是透過房屋仲介業者購買中古屋，不能光用眼睛「看」房子，憑外觀就相信屋主、房仲所說的一切，必須確切要求告知屋齡、坪數面積、產權等問題，請足堪信任的代書代為查詢，尤其當房仲一再強調這是「一手屋」、「很乾淨」時，更要謹慎，表示他們正全力想把這間房子銷出去，若不是佣金很高，便是有其他問題。

以前買賣中古屋時，房屋仲介業者常利用「兩手外交」的手段，向買方抬高售價，向賣方殺低屋價，兩邊傳話，以賺取超額佣金，俗稱「中人費」。

有的更狠，先通通收斡旋金，再比較誰的出價最高，和最高者成交，再退斡旋金給其餘的買主。所以房仲業者的話聽三分就好。

合法的仲介直營店，案源較豐富，佣金收取也較為合理，若不幸買到海砂屋、漏水屋、輻射屋等等有瑕疵的中古屋時，也較有保障的規範，不會置之不理。

(本文摘自《你的房子結構安全嗎？︰地震不用怕！專業技師教你安心購屋100問》 ，健行出版，曾慶正, 張惠如著)





