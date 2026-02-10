買乾貨注意！年貨大街遭查5件疑「中國走私菇」

記者鮑琇微、岩祐安 / 台北報導

採買年貨得擦亮眼睛！迪化街年貨大街出現中國香菇，產地標示雖是越南跟台灣埔里，卻被食藥署稽查發現，全是疑似洗產地的中國菇！其實香菇產自中國或台灣不難分辨，乾貨業者也分享，台灣香菇表面光滑、且保留香菇根，香氣也較濃郁，用眼睛看或拿鼻子聞，就能簡單分辨。

迪化街年貨大街疑似出現洗產地的中國菇。（圖／農糧署提供）

春節倒數，年貨大街乾貨攤位前，民眾精挑細選，年節熱銷品項，燉雞湯必備的乾香菇，卻驚傳有疑似洗產地的中國菇，混入年貨大街。衛生局針對北市迪化街，年貨大街販售的香菇進行查核，查出五件疑似中國香菇，透過洗產地四件標示越南，一件 標示台灣埔里，混淆消費者。

不實生產地，導致民眾無法辨認。

民眾：「不實的洗產地，那當然就會有問題，所以他應該標示清楚。」

民眾：「問是問，但是其實說真的，消費者要判別，它是從哪裡來的不容易，但我們還是會先問一下，然後看它外觀 。」

除了關稅配額，保護國產香菇，中國香菇農藥殘留比例高，不符我國食安標準，我國海關禁止中菇進口，不想買到中國菇，乾貨專家教你五招慧眼識「菇」。

迪化街乾貨業者史先生。

迪化街乾貨業者史先生：「稍微畸形一點的，對它就是像這樣子，（台灣）菇就是像這樣子，像大陸菇都是比較圓形的 。」

產地洗的了，外觀假不了。台灣香菇傘面光滑沒有裂紋，辨識度最高的，就是這根長長菇腳菌褶呈現淺黃色，觸感也較乾燥聞上去香氣也較濃郁。

業者教4招辨識香菇洗產地。

迪化街乾貨業者史先生：「台灣有獨特的香味，就好像你在聞台灣的烏龍茶，跟聞大陸的茶，味道就是不一樣。」

中國菇和台灣菇價差多達四倍，業者提醒，干貝也是重災區，近年不少中國混充日本貨 ，而針對標示不實和非法走私，食藥署將祭出重罰。

台北市衛生局食藥科長林冠蓁。

台北市衛生局食藥科長林冠蓁：「若鑑別結果與，現場原產地標示不符，依食安法第28條標示不實，暨依同法第45條，處4萬到400萬元罰鍰 。」

同步追溯進貨來源，若涉及走私進口，將移請關務署，依海關緝私條例處辦，年貨想吃MADE IN TAIWAN，消費者可得擦亮眼睛 。

