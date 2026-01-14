買了暖氣卻不用！ 長輩「怕浪費電」堅持不開 網推1物：冷天基本配備

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

氣溫驟降時，不少家庭都會打開暖氣取暖，但對某些長輩而言，「省電」往往比舒適更重要，即便冷到受不了，也寧可多穿幾件衣服硬撐，不願使用保暖電器。近日，有網友發文表示，每次天氣一變冷，家中長輩嘴上喊冷，卻始終不願意開暖氣，讓他相當困擾。

有網友表示，每次天氣一變冷，家中長輩嘴上喊冷，卻始終不願意開暖氣。（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT上以「家中老人一直喊冷，幫忙買了暖氣不用怎辦」為題發文，表示最近天氣轉冷，家中長輩幾乎每天一大早就傳訊息說冷到發抖，但其實他早就已經替家人準備好暖氣。沒想到長輩卻認為開暖氣太浪費電、電費會暴增，怎麼勸都不肯用。

原PO也提到，他後來改買暖風扇，希望能讓長輩比較願意接受，結果依舊被擱置一旁，對方仍舊選擇一邊喊冷、一邊拒絕使用取暖設備，讓他無奈直呼「真的不知道怎麼辦」，詢問網友們的意見。

貼文曝光後，引來大量網友共鳴，不少人直言這種情況「無解」，「老人節省的習慣改不了沒辦法」、「無解，很多人就是這樣」、「老人家都這樣啊，不需要科技的優越感」。也有人建議實際做法，「你幫他們出電費」、「把遙控器藏起來，你用手機遠端開暖氣，順便幫他設定溫度」、「到家以后只要冷就示範開，被唸就直接說是變頻的，跟本沒多少錢」。

而也有不少人推薦可以考慮買「電熱毯」，「跟暖氣比，電熱毯真的會讓老人覺得比較省電」、「電熱毯很省電，開一整天只要2度電，台電有電熱毯比暖氣省電80%的新聞，貼給你家老人看」、「沙發擺一條披蓋兩用的電熱毯，看電視很舒服」、「你應該買的是電熱毯，老人就會躲上床了」、「冷天基本配備就魯素電扇+電熱毯」。

