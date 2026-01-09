買二手賓士停車場突自燃！車主怒求償271萬踢鐵板

一輛價值169萬元的賓士E300中古車，在交車後僅2個月便發生自燃意外，引發一場求償訴訟。新北李姓男子於2022年10月向中古車業者購入這輛2017年出廠的賓士E300，同年11月完成過戶交車。豈料2023年1月凌晨，車輛停放在汐止區露天停車場時突然起火燃燒。

根據消防單位火災調查，起火點位於引擎室，起火原因為車輛電氣因素。這場火災不僅燒毀李男的愛車，更波及周邊車輛，導致他遭其他車主求償102萬5445元。

李男主張，車商在出售前曾對車輛進行改裝卻未告知，且在交易過程中透過通訊軟體宣稱該車為AMG性能車款，使他在錯誤認知下締約。因此依民法及消費者保護法提起訴訟，請求返還價金並賠償損失，合計求償271萬5445元。

被告則抗辯，交易內容為現況交車，雙方並未約定或保證車輛為AMG性能車款，也未對車輛進行任何改裝。車輛起火屬偶發事故，與銷售行為無直接關聯。

士林地院法官審理後認為，原告未能證明雙方曾就AMG性能車款達成交易上重要的品質保證，且將未告知改裝直接視為物之瑕疵，與民法規範意旨不符。此外，兩造不爭執該車輛係以現況交車，原告亦未證明被告有詐欺或侵權行為。至於旁車損失部分，法院認為原告僅提出請款資料，卻未證明已實際支付賠償金，難認已受有財產損害。最終判決駁回李男全部請求，訴訟費用由原告負擔。

