買二手車3年才發現是「事故車」 法院判撤銷合同退還11萬元

大陸廣西近日公布1起因二手車買賣引發的民事糾紛。本案源於張男於2022年購買1輛標示「無重大事故」的二手車，後於2025年年檢時發現該車曾涉致人死亡事故，遂主張商家隱瞞事實並提起訴訟。法院事後認定雖非行業標準事故車，但商家未盡告知義務，構成重大誤解，判決撤銷合同，酌定退還2.5萬元人民幣（約合新台幣11萬元），買方返還車輛。

據陸媒報導，案件可追溯至2022年3月，張男以人民幣4.8萬元向荔浦1間汽車公司購入1輛二手車。雙方在買賣合同中約定，該車並無重大事故、泡水或火燒車情形，並註明買方已知悉車況。然而實際情況是，這輛車早在2018年曾發生1起造成他人死亡的交通事故。雖然該事故未對車體結構造成實質性、結構性損壞，事後車輛也曾轉手，歷經3任車主，但關於曾涉致人死亡事故的資訊，張男在購車時並未被告知。

直到2025年8月，張男之子替該車辦理年檢時，才意外查出該車過往曾涉及致死事故。張男父子認為，商家隱瞞車輛曾發生重大事故的關鍵事實，導致其在錯誤認知下締約，遂向法院提起訴訟，請求撤銷買賣合同、退還全部購車款並支付違約金。涉案二手車公司則辯稱，交易前車輛檢驗結果正常，不構成行業標準所稱的「事故車」，公司並無欺詐行為，且買方主張撤銷權已逾法定期限，因而拒絕退款。

法院審理後指出，儘管該車依行業標準並不屬於事故車，但商家在銷售過程中未盡到全面且細緻的查驗與告知義務，致使提供給張某的車況資訊不完整。從一般消費者的合理認知出發，車輛曾發生「致人死亡」事故，與張男所理解的「無事故」狀態之間存在重大落差，而此一事實足以影響車輛價值評估與購買決策。法院因此認定，張男是在重大誤解情形下簽訂合同，符合依法撤銷合同的構成要件。

針對撤銷權是否逾期的爭點，法院認為應以買方實際知悉車輛曾發生致人死亡事故之日，即2025年8月，作為撤銷權起算時點，故未超過90日的法定期間。最終，荔浦市法院作出一審判決，撤銷張男與該汽車公司所簽訂的車輛買賣合同；考量車輛已使用3年所產生的折舊、磨損以及雙方在交易中的過錯程度，酌定由商家返還2.5萬元。張男父子則須返還車輛並配合辦理過戶手續。至於請求支付違約金部分，法院認為合同既已撤銷，違約金主張失所附麗，故不予支持。

