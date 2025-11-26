買來打造耶誕城？警所12m鐵塔拍賣 5千起標
電信鐵塔將化身耶誕樹！白沙派出所旁的防空警報電信鐵塔即將公開拍賣，民眾可用5000元起標價將它帶回家。這座高12公尺的鐵塔維持良好狀態，期待為它續命的有緣人出現。
苗栗白沙派出所，因為老舊要重新整建，一旁設立18年的電信鐵塔，將公開拍賣底價5千，但也引發民眾議論，誰會想買，難不成要裝飾成耶誕樹嗎?畢竟這座鐵塔高約12公尺，相當於4層樓高，將在24號起為期7天公開競標。
這座電信鐵塔設置了18年、外觀狀況維持良好。對於想要將其帶回家裝飾成耶誕樹的民眾，需要先考慮是否有足夠空間擺放。若是想要將廢鐵材再利用，這座鐵塔無疑是一個選擇。
民眾曾中岳表示，有需要的人就會買，不需要的送我，我也不要。這座維持良好狀態的鐵塔正等待有緣人為它續命。即使沒有機會擁有超大耶誕樹，民眾也可以走出門欣賞現成的耶誕裝飾。
台北信義區百貨今年耶誕以威尼斯為主題，設立了13公尺高的耶誕樹，每晚定時上演燈光秀，營造出濃厚的節慶氛圍。
而香堤大道廣場的幸福列車耶誕樹更是高達20公尺，呈現北極特快車場景，為民眾帶來視覺上的享受。
說到耶誕節，不得不提每年都以人潮「解凍」的新北耶誕城。今年新北耶誕城以馬戲嘉年華為主題，主燈「歡樂馬戲棚」和光雕秀結合大型棚架造型及舞台表演，巨大耶誕樹將與主燈秀共同演出，形成全場域環繞的動態展演，為民眾帶來震撼的沉浸體驗。
