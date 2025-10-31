買便當用近億元？花蓮縣府怒喊告 胡仁順：要告來告我

花蓮縣議員胡仁順。（圖／翻攝自胡仁順臉書）





花蓮馬太鞍溪於9月23日發生溢流，造成光復鄉不少災情，來自全台各地的「善心人士」也自願前往當地，協助居民進行災後復原。民進黨花蓮縣議員胡仁順於昨（30）日發文公開花蓮114年度災害準備金動支案件彙整表，並直言花蓮縣府共花費近億元用於採買便當。花蓮縣府也發布聲明，將針對蓄意造謠者依法蒐證。胡仁順也對此回應，「不用去告誰，要告來告我」。

胡仁順在臉書發文表示，在花蓮114年度災害準備金動支案件彙整表中，其中有一項名為「馬太鞍堰塞湖災害－救災工作相關人員便當餐盒等」的項目，該項目上顯示，截至20日為止，縣府共花費了9166萬7040元在採買便當上。胡仁順直言，如果以一個便當100元來看，那麼縣府共採購91萬6670個，平均每日超過3萬2000個便當。以政府目前公布的數據來看，連假時一餐2.5萬個是最多的，平日約8000個。在還有慈濟、多個義煮團的情況下，為什麼會買到每天超過3萬2000個便當，讓他不禁感到懷疑，實際數量與支出似乎不符。

花蓮縣114年度災害準備金動支案件彙整表。（圖／翻攝自胡仁順臉書）

針對便當實際數量與支出似乎不符問題，花蓮縣府再度澄清，並未阻擋義煮團進入災區。花蓮縣府表示，在救災期間，就與多個義煮團體、義廚群組密切合作，攜手提供災民與救災人員熱食，共同守護第一線，花蓮縣政府呼籲外界，需理性看待救災工作，勿以錯誤資訊製造社會混亂。花蓮縣府直言，實際執行金額為4,092萬餘元，並沒有「花近億元買便當」一事。對於蓄意造謠者，花蓮縣府指出，將依法蒐證，並依《災害防救法》第53條及《社會秩序維護法》第63條嚴辦。

對於花蓮縣府將依法蒐證一事，胡仁順直言「不用去告誰，要告來告我。若有網友因這篇被告，請來找我」，同時他也對便當支出數量與金額提出疑問。胡仁順表示，全表格列出的都是已執行或是發包金額，如果9166萬7040元是匡列預算，就應該特別註明，並加註使用狀況。但若真如縣府所澄清，今天的問題就是出在縣府做事極不精準、無法提供即時正確數字。