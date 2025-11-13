買便當筆電掛機車 電眼追緝36歲男涉順手牽羊

cnews204251113a13

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第二警分局永興派出所，昨（12）日下午5時49分左右，接獲34歲林姓女子報案指稱，因為買便當，忘了將在機車前置物勾上的手提袋帶走，但回來後手提袋就不翼而飛了，手提袋內則有筆記型電腦等物。第二警分局表示，員警獲報後立即展開追查，鎖定36歲謝姓男子涉案。今日上午8時40分許，也成功循線將他查緝到案，全案訊後依竊盜罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。

警方表示，林姓女子買完便當發現，放在機車前掛勾上的手提袋，竟不翼而飛了，內有筆記型電腦1台及私人物品等財物。員警接獲報案後立即展開調查，沿路調閱監視器畫面，迅速鎖定謝姓男子涉有重嫌。今日上午也循線在台中市東區精武路附近，謝男的租屋處，成功將他查緝到案，當場查扣失竊的筆電及相關證物。

第二警分局長鍾承志提醒，短暫離開車輛時，勿將貴重物品置於明顯處，以免成為宵小覬覦目標；民眾若發現可疑人車徘徊，請立即撥打110報案，共同守護社區安全。

照片來源：台中市警方提供

