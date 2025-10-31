買便當返家母親竟失蹤 文一警積極尋人助團圓

圖說：臺北市文山第一分局復興派出所警員蘇志光。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市文山區一名老婦人日前獨自外出後迷途走失，所幸文山第一分局復興派出所員警及時伸援，協助其返家，讓焦急萬分的家屬終於與母親平安團聚。

據了解，劉姓老婦年約八旬，當日家人外出購買便當時，老婦獨自出門散步，未料走出巷口後即迷失方向，在光輝路一帶徘徊多時。當日天氣悶熱，老婦因體力不支坐在人行道邊，神情恍惚，引起路人關切並報警求助。

復興派出所獲報後，警員蘇志光立即趕赴現場，發現老婦身上無隨身證件，對話中僅不斷重複「我兒子去買便當，怎麼還沒回來」，卻無法清楚說出家中地址及聯絡方式。員警先將老婦帶至陰涼處休息並安撫情緒，隨即運用警用系統比對相關資料，並逐戶訪查。不久後，蘇員在不遠處發現一名神色焦急、四處張望的男子，經確認為老婦的兒子。男子表示，自己外出購買便當僅十多分鐘，返家後卻不見母親蹤影，心急如焚，所幸警方及時協助，讓母親得以平安返家，頻頻向員警表達感謝。

文山第一分局呼籲，家中如有年長或失智長者，應盡量避免讓其單獨外出，並可協助申辦防走失手鍊或佩戴寫有聯絡方式的識別物，以利走失時警方能迅速協助返家，確保安全。