買保健食品最常見「3大迷思」醫提醒：劑量並非越高越好
臺灣糖尿病盛行率高達10.7%，總數已突破250萬人，相當於每10位成人中就有1人罹患，使糖尿病成為名符其實的新國病。由於現代人久坐、壓力大、飲食作息不正常，代謝問題與糖尿病風險正快速擴大。醫師提醒，許多民眾開始尋求民間「食療」或自行購買保健食品，像是苦瓜、肉桂粉、秋葵水相關製品，或醋漬大蒜等民間偏方，希望藉由自然的方式促進新陳代謝調整體質。但亂吃來源不明的保健食品，可能將有害物質吃下肚，尤其民眾最常犯3大迷思。
盲信偏方反致血糖不穩 醫師點出三大常見謬誤
家醫科醫師林家揚表示，在臨床上，曾有糖友完全聽信苦瓜能控制血糖，因此每天大量食用，卻忽略了應有的運動與飲食控制，最終導致血糖數值更加不穩定。台灣輔助醫學醫學會理事長陳韜名提醒，民眾在維持代謝平衡時，應以「科學管理」為原則，從飲食、運動與經實證支持的輔助保健方案三方面著手，不可偏廢。
林家揚醫師指出，診間觀察到民眾在選擇保健食品時，常有以下三大錯誤行為，長期不留意恐傷身又傷荷包：
錯誤行為一：過量補充，保健食品非「劑量越高越好」 許多患者因擔心藥物的附帶影響，寧願花大錢購買保健食品，甚至為了攝取其中某樣營養素而過量補充，直到身體出現不適才就醫。
林家揚醫師強調，保健食品雖屬食品，但並非「劑量越高越好」。任何營養素都要適量攝取，選對關鍵成份比一味追求高劑量更重要。
錯誤行為二：缺乏查證，黑心商品恐「傷身傷荷包」 林家揚醫師觀察，不少民眾購買時缺乏正確選購知識，容易被市面上誇大或未經查證的「健康」宣稱吸引。
林家揚醫師提醒，許多聲稱對健康有益的產品，若無科學實證或認證，品質不穩定，且可能只是重新包裝的非正規產品，民眾須警惕誤購魚目混珠的商品，避免在不知情中吃下黑心商品。
錯誤行為三：聽信推薦，未考量產品是否適合自身情況 許多患者是因朋友、家人介紹或看了電視、電台廣告就自行購買。林家揚醫師提醒，如同國文考100分無需再加強，但數學考30分需要重點輔助一樣，保健應針對性地補充缺乏的部分。
林家揚醫師建議，購買保健食品應優先考量自身的健康需求，並諮詢專業人士如醫師或營養師，以確保食用的安全性與有效性。
專家提醒：輔助治療應搭配醫囑
林家揚醫師對此表示，他樂見民眾透過經認證、有科學實證的輔助保健品，來管理血糖。他強調，即使食用保健食品也應與飲食、運動及醫療三方面互相連結，缺一不可。
「我們不建議任意停掉糖尿病的藥物，」林家揚醫師強調，應在醫師的指導下規則服用藥物，再搭配像苦瓜胜肽等輔助產品，若達到「1+1大於2」的效果，醫師會針對性地酌量減少藥物的作用，例如將胰島素劑量從30IU降到20IU甚至更低。民眾應諮詢專業醫師或營養師，做好輔助管理，避免瞎吃，才能穩定且安全地養成健康體質。
