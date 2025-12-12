買免稅品遇「技術性誤拿」 旅日達人中獎 掀大票人共鳴
不少人登機回台前，會在免稅店大買特買，不過近來卻頻繁傳出免稅品袋子在下機時被「誤拿」的情況。旅遊達人「林氏璧」表示，日前從日本返台時，就發生免稅品袋子被其他乘客拿走的情況，幸好馬上找到人並追回，貼文一出引起不少人共鳴，紛紛表示也遇過類似狀況，懷疑是趁亂偷竊的「技術性誤拿」，提醒自備購物袋，不要使用免稅店的提袋，才好辨識。
日本旅遊達人「林氏璧」孔祥琪在臉書粉專表示，日前和妻子從日本返台，在免稅店買了兩袋伴手禮，因位置上方的置物櫃已裝滿，只能將其放往較後方的置物櫃。他下機時想要去拿，卻發現少了一袋，當時乘客都已陸續下機，焦急的他便大喊「有人拿錯土產袋子了」，並衝向前方看有沒有人拿著類似的小袋。
林氏璧表示，他們很快就發現有位乘客手拿兩個類似的小袋，看了內容物後，確定其中一袋是丟失的伴手禮，對方歸還後便離開。事後他越想越不對，不理解為什麼有人會不清楚自己有多少袋伴手禮，順手多拿一袋，「如果他本來就是兩袋，應該要回飛機上找另一袋才對，不過他好像沒這個動作。」
林氏璧說，也或許是旅客疲累搞不清，也可能是幫親友順手拿。因免稅店袋子長得一模一樣，建議大家還是盡量早點上機，將免稅伴手禮放在自己座位正上方，或是在袋子上做記號、另外準備購物袋裝。
貼文引起熱議，不少人表示遇過類似的情況，「有人真的是故意技術性拿錯，我就整個一大袋被提走過，現在只要置物櫃被打開都會認真盯一下」、「我也發生過伴手禮被人拿走，最後是在等行李處找到」、「我的直接就被偷走了，我還是放在我自己的格子裡」、「曾目擊到自己的免稅袋被人亂翻，過去跟他說，對方還裝沒事」也有許多人發現近來這樣的情況似乎變多了，建議都自備購物袋，或做明顯記號，才好辨識。
