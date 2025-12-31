買全家福袋！她抽中「1好物」多賺1倍 全場羨慕：第一次看到

生活中心／朱祖儀報導

每到新年，各家超商業者都會推出福袋，讓民眾試試手氣。一名網友就分享自己的經驗，透露雖然沒有拿到最受歡迎的水瓶，不過拿到小型藍牙音箱也很開心。眾人看了紛紛直呼，「也太幸運了吧，這感覺更好！」

原PO在臉書「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文表示，最近去買全家的福袋，打開來發現雖然沒有想要的水瓶，但除了許多零食之外，還有一個藍牙音箱，市價499元，讓她覺得CP值很高，好奇問「應該是有回本吧？」

不少網友表示，「個人覺得藍牙音箱更好」、「超讚的耶」、「也太幸運了，怎麼覺得這個抽比較好」、「已羨慕」、「第一次看到藍牙小音響」、「個人覺得藍牙小音箱比保溫瓶好」、「回本一定有的啦，只是看後面有沒有拿更多。」

也有人分享自己的經驗，「我是二獎，iPhone 17」、「我才兩個杯塞呢！還真是悲哀」、「我拿到全家自有品牌擦擦筆」、「只拿到一張鮮奶兌換卷」、「我抽到兩個垃圾扭蛋」、「比我的好，我只有瓶蓋跟捏捏樂。」

全家推出2026年福袋。（圖／全家提供）

全家12月25日起開賣「2026潮流福袋」，延續不織布環保袋身設計，共有紅點設計獎設計師團隊打造的「馬年新春款」、人氣網紅二伯自創品牌「hahababy聯名款」、經典台式風格「懷舊茄芷袋款」3款設計，售價249元，可抽iPhone 17 Pro、黃金和價值199萬元BMW iX1純電運動休旅，總獎項價值突破2,000萬元

