買到仿冒櫻花熱水器？台灣櫻花「5大辨識法」祭法律追訴捍衛居家安全

網路購物平台出現仿冒櫻花熱水器，台灣櫻花「5大辨識法」，祭法律追訴捍衛居家安全。（圖／翻攝臉書）

強烈冷氣團來襲帶動了全台換機潮，但民眾在選購熱水器時務必擦亮眼睛。近期南部傳出有水電師傅在為客戶施工時，意外發現手中的櫻花牌熱水器重量「輕到離譜」，拆解比對後確認竟是仿冒品。由於熱水器涉及瓦斯與用電安全，此類盜版貨不僅可能導致水溫不穩，更隱藏著引發火災或一氧化碳中毒的致命威脅。

知名廚衛品牌台灣櫻花（SAKURA）發布嚴正聲明，指出近期發現有不肖業者於網路平台銷售仿冒之熱水器產品 。此類仿品不僅非法盜用商標，更可能對消費者的居家安全造成嚴重威脅 。台灣櫻花強調，目前已完成相關證物蒐集與採證，將採取嚴厲的法律行動以追究侵權責任 。

網友買到仿冒的櫻花熱水器，除了比較便宜，重量也輕很多。（圖／翻攝臉書）

網購陷阱：外觀功能皆異常 恐藏公安危機

根據台灣櫻花接獲的案例，有消費者在網購平台買下瓦斯熱水器後，請水電師傅安裝時發現，實品與實體店面銷售的產品在功能、外觀及重量上均有明顯落差 。經公司查證，確認該產品並非由台灣櫻花生產製作，而是企圖以假亂真的仿冒品 。

官方指出，正牌櫻花產品均符合國家 CNS 檢驗規範，並由專業團隊嚴格控管 。若消費者不慎買到來路不明的仿品，不僅無法享有品牌承諾的永久服務與保固，更可能因品質堪慮而產生意外風險 。目前台灣櫻花已與相關網購平台聯繫要求下架侵權商品。

除了熱水器，網路上也有販售盜版櫻花瓦斯爐。（圖／翻攝臉書）

內行看細節！官方傳授 5 招避開山寨貨

為了保障民眾權益，台灣櫻花提供以下關鍵辨識方法，幫助消費者初步判斷產品真偽：

*認明標誌細節： 需確認「SAKURA」英文拼字，正貨的最後兩個字母「RA」之 R 的末畫與 A 的首畫是相連接的，並注意櫻花瓣的數量與形狀 。

*QR Code 與序號： 正品機身、紙箱及登錄卡上皆有專屬 QR Code 與製造序號，僅有正貨能成功登錄回函並享有保固 。

*拒絕簡體字： 櫻花產品皆為台灣製造（MIT），外箱與說明書絕對不會出現簡體字，若有簡體字則極高機率為對岸仿冒品 。

*留意異常低價： 若網購價格低於官網定價的 9 折，極大可能為來源不明的劣質品 。

*慎選購物渠道： 應避開「一頁式網站」、Facebook、IG 或 Threads 等無法辨別貨源的平台，建議選擇官方電商或實體經銷通路購買 。

網友反映，熱水器用沒多久就壞掉，送修才發現是盜版。（圖／翻攝臉書）

品牌堅持安全唯一 籲消費者「眼見為憑」

台灣櫻花表示，公司深耕台灣多年，始終將安全視為首要堅持 。若民眾對已購買的產品有任何疑慮，請務必致電客服專線（0800-021818）或至官網核對，避免因小失大影響居家防火與瓦斯使用安全 。

水電師傅發文指出，代客安裝櫻花熱水器發現是仿冒品，呼籲不要貪小便宜，安全才是重點。（圖／翻攝臉書）

台灣櫻花聲明全文如下：

針對近期有不肖業者仿冒台灣櫻花 (SAKURA)之熱水器產品， 並於網路上進行銷售事宜，嚴重侵害消費者權益與居家安全，本公司為保障大眾權益，特此發布以下嚴正聲明：

1 消費者於網購平台購買瓦斯熱水器產品，收到實品請水電師傅協助安裝時，發現購買之熱水器與店面銷售產品比較起來外觀與功能及重量有所不同，經台灣櫻花查詢後發現，消費者所購買之產品，並非台灣櫻花公司製作生產。

2 該不肖廠商不僅非法盜用本公司商標(SAKURA LOGO)，更模仿產品外觀企圖混淆視聽。台灣櫻花已於第一時間完成證物蒐集與採證，將採取嚴厲的法律追訴行動，追究其侵權責任，以捍衛品牌聲譽及廣大消費者 之 權益。

3 呼籲廣大消費者在購買櫻花產品時，可到台灣櫻花經銷商實體通路或官方經營之電商平台購買，切勿因價格低廉而選擇不明通路販售之產品，避免上當受騙買到仿冒品，造成使用上的風險。

4 台灣櫻花販售之商品，於產品機身上、紙箱、 登錄卡上皆有專屬產品QRcode及製造序號，唯有正貨產品方可登錄回函，享有台灣櫻花承諾之永久服務與保固本公司生產的產品除內部專業團隊嚴格管控外，上市前皆依國家法規送中央標準檢驗局通過CNS檢驗規範， 在標準安裝環境及正常使用過程下，產品使用上皆安全無虞。

5 於辨別 櫻花產品能透過以下方法：

⚫ 機體上一定有 QR Code及製造號碼（拍照位置及樣式）

⚫ 請認明 SAKURA英文拼字（最後兩字母 RA的 R末畫與 A首畫相連接）及櫻花（花瓣數量、形狀）

⚫ 櫻花產品皆為 MIT產品， 外箱及說明書等印刷文件絕不會出現「簡體字」， 有出現簡體字 有 極大機會為來自中國大陸仿冒品。

⚫ 與櫻花官網公開標示價格明顯偏低（低於 9折），極大可能為來路不明的仿冒品。

⚫ 避免在一頁式網站、非品牌電商，如拍賣網站、 facebook、 IG或Thread等無法辨別貨源之電商平台購買。

⚫ 以上方法若仍有疑慮，請選擇有實體店家的通路購買，畢竟眼見為憑最為保險。

台灣櫻花深耕台灣多年，消費者的安全是我們唯一的堅持。若您對所購買的產品有任何疑慮，請即刻致電台灣櫻花客服專線或透過官方網站進行核對。台灣櫻花客服專線： 0800-021818，手機另撥0909-611818。

