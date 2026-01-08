買到假「大正百保能」 林氏璧點真偽：藥粉顏色不同

最近傳出有人網購買到假的「大正百保能藥粉」。此為真品。（圖／東森新聞）





許多民眾喜歡購買日本藥品，但最近傳出有人網購買到假的「大正百保能藥粉」，不僅包裝很厚，藥粉顏色也不一樣。日本旅遊達人林氏璧就提醒，由於台日的藥品成分不同，建議大家從官方管道購入，才有保障。

事實上，大正製藥也曾教大家如何分辨真假，一是外盒底部字體不同，再來是盒子側面的條碼數字，排版及字體不同，第三是盜版的說明書沒有列印版本編號，最後 可以摸摸看生產編號，是否為鋼印標記有凹凸感。

而台灣大正製藥也在去年9月發布聲明，有偽造品已被海關查獲，但無法確認有沒有漏網之魚流入市面，因此呼籲民眾，透過正常管道買藥，才能有用又安全。

