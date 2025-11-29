買到快退貨！18款化粧品用到致癌蘇丹色素四號 食藥署籲快停用
日前傳出國際上公認具致癌性的蘇丹色素被添加到化粧品中，食品藥物管理署依照進口原料銷售資料清查，發現有部分原料已經被添加到市售化粧品中，11/24公布共有18項產品需要下架回收，呼籲買到的消費者快辦理退貨。
有部分原料已經做成產品出售
新加坡公司Campo Research生產的紅色複方化粧品原料含有多國禁用的蘇丹色素四號，食藥署追查發現，將此原料進口來台的亦鴻企業有限公司，將原料賣給下游14家業者，扣除1家國外業者和1家原料出口商外，有12家廠商、18項產品使用到含蘇丹色素的原料，要求廠商下架回收。
食藥署副署長王德原表示，有多少產品用到有問題的原料、該回收的產品數量有多少，都還有待統計中。18項產品中，有部分是研發中、沒有出售的產品，有些是半成品，是否出售尚待確認。
品名
批號
業者
歐萊德男用養髮液
01103999B09-5411、01103999B09-5471、01103999E01-5451、01103999E01-5471
歐萊德國際股份有限公司
歐萊德女用養髮液
5201（半成品）
歐萊德國際股份有限公司
MIAU PDRN
510201
沛諾美學生技國際有限公司
未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏100ml
TE414、TE624、TE815
軒郁國際股份有限公司委託彤采妮股份有限公司
未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏8ml
TE414
軒郁國際股份有限公司委託彤采妮股份有限公司
古寶
125D12
無患子生技開發有限公司委託慶生堂化粧品股份有限公司代工
KIREI炫彩粉漾潤唇膏-01淡粉
125G07
植肌生技股份有限公司委託慶生堂化粧品股份有限公司代工
綻妍潤色護唇膏
125H16
馨妍藝美有限公司委託慶生堂化粧品股份有限公司代工
SO-9波波要趣了假日口紅#03
125J13
索尼國際有限公司委託慶生堂化粧品股份有限公司代工
CINQUAIN思珂
22-251000014（半成品）
林荃企業有限公司委託慶生堂化粧品股份有限公司代工
COOL GIRL護唇精華
11-250800001、11-251000019、11-251100005
庫葛兒股份有限公司委託慶生堂化粧品股份有限公司代工
軒郁LUDEYA
POI010001
軒郁國際股份有限公司委託威欣利實業股份有限公司
綠藤生機
M25062702、M25073001及M25100701（半成品）
綠藤生物科技股份有限公司
EYELES
510-11409080005
益通泰商業有限公司委託孟鄉生化科技股份有限公司代工
LUXE ORGANIX Skin Brightening Oil
510-11403040017、510-11403040019、510-11403040020、510-11403040021
瑞崎生醫科技股份有限公司委託孟鄉生化科技股份有限公司代工
豐姿妍麗-傳明酸嫩白輕乳霜
510-11401030005
駿逸股份有限公司委託孟鄉生化科技股份有限公司代工
球精華
未銷售的研發產品
沛美生醫科技股份有限公司
奶油髮霜
未銷售的研發產品
沛美生醫科技股份有限公司
奶油面霜
未銷售的研發產品
沛美生醫科技股份有限公司
蘇丹色素四號含量頗高
食藥署同時公布了國家實驗室對於這些問題原料的檢驗結果，3個批號的產品所含的蘇丹色四號含量分別有1177、1151、1486pp；而用到這些原料的綠藤生機「專心護唇油-莓紅版」有3個批號，蘇丹色素四號含量分別有48、50、54ppm。
食藥署呼籲民眾，如果買到清單上的18項產品，請立即停用，並向原購買廠商辦理退貨，如果已經使用，並出現皮膚紅腫、搔癢等異常過敏反應，應該立即停用並尋求皮膚科醫師治療。銷售這些產品的廠商和網站已經陸續發出公告，請消費者辦理退貨。
此外，民眾若在使用市售化粧品後出現不良反應，可通報食藥署「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」，或撥打通報專線02-2521-5027。
另外，食藥署上周公布買到問題原料的廠商名單中，愛比森國際股份有限公司、龍興生化國際股份有限公司、將寶寶實業股份有限公司、柏瑞有限公司，初步調查沒有使用到問題原料，進貨後的情況將由主管機關持續清查。
