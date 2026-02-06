買到摩斯「長毛雞塊」嚇歪！疑菜瓜布嵌入 衛生局稽查結果曝

高雄林姓女子於摩斯漢堡右昌店購買雞塊，上方竟「長毛」。圖／翻攝自Threads@cat20031027

「胃口盡失！」高雄一名林姓女子5日在社群發文指出，到摩斯漢堡高雄右昌店購買餐點，不過開心吃著雞塊時，突然發現雞塊「長毛」，嚇得胃口全沒；對此，高雄市衛生局接獲通報前往稽查，業者也回應此事。

林姓女子在社群發文指出，到摩斯漢堡高雄右昌店買餐點，準備吃雞塊時突然發現雞塊長毛，無奈原本愉快心情胃口瞬間消失，更提及該家分店過去多次遺漏餐點，如今餐點出現食安疑慮，相當氣憤。

貼文曝光，網友指出，雞塊上「不是雞毛」，猜測是洗碗用聚酯纖維菜瓜布，或是內場人員刷洗油鍋的菜瓜布，雖然能理解人員忙碌，不過「這麼大的菜瓜布毛還出餐」，直呼「有點扯」；也有網友指出，前天才喝到玉米濃湯「有菜瓜布還是鐵刷的奇怪東西」，笑說雞塊上「毛」事實上為「松露醬」、「死亡遊戲的防腐處理」、「那是放山雞，放山雞拔毛，你賺爛了」、「魔絲漢堡」。

對此，高雄市衛生局接獲通報後派員前往稽查，分店業者表示，現場並未接獲該名消費者即時反映，亦無法確認照片中問題雞塊是否確實出自該店，而衛生人員檢視雞塊來源，確認為上游廠商供應之完整包裝半成品，門市僅於開封後進行油炸作業；經現場隨機拆封抽驗雞塊，檢視內外皆未發現異物，貯存條件與作業環境亦符合食品良好衛生規範（GHP）相關規定，考量雞塊供應廠商位於外縣市，基於源頭管理原則，後續將移請轄管衛生局接續調查，以釐清是否存在上游製程風險。

摩斯漢堡則回應，食品安全與消費者健康一向是品牌最重視的核心原則，針對此次事件，將嚴正檢討單店作業流程，相關單位也已展開內部調查，並感謝消費者提供意見，作為後續改善參考。



