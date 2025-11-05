買到爛地瓜轟大全聯！重返選舉起手式？高嘉瑜全說了：內湖南港重新出發

政治中心／綜合報導

前民進黨立委高嘉瑜昨痛批，自己在內湖大全聯買了一包栗子地瓜，卻發現全部都爛掉，打了五通電話客訴竟找不到客服，抱怨自從大潤發變成大全聯後，蔬果品質每況愈下、價格也越來越貴，直呼「擺明一家獨大吃定消費者」。今（5）日高嘉瑜到湖大全聯踢館，被問到是否是選市長或重返港湖起手式？高嘉瑜說「這只是小市民的日常」，但也透露「我還是會在內湖南港重新出發」。

高嘉瑜站在大全聯門口，拿出自己買的栗子地瓜抱怨表示，一整袋拿出來大概都是爛掉的狀況，而這不是她第一次在大全聯買到爛東西，「一次又一次的經驗，讓我覺得真的是忍無可忍」，可以說過去從大潤發到現在的大全聯，購物的品質跟經驗可以說是越來越差，以前的東西跟現在比起來，可以說自從大全聯併購大潤發之後，東西越來越貴，品質越來越差，「我想這是所有有在煮菜買菜的民眾會有的感受。」

高嘉瑜拿出內湖大全聯買到爛地瓜。（圖／翻攝畫面）

高嘉瑜說，自己在臉書發文後，底下大概四五百則留言，都是受害經驗，但消費者有時候會覺得自認倒楣，好不容易來一趟大賣場，通常也不會去退，而自己昨天買到這一袋，真的是切開沒有一個是好的，整袋都是爛的，第一時間想說打電話問客服怎麼處理，沒想到照發票電話打第一通，語音叫她打手機免付費的電話，又說手機不能撥打要打其他支電話，一共打了五次電話，但是沒有一次可以成功轉接客服人員。

高嘉瑜表示，自己也上網寫了信去投訴，早上全聯打電話來了說，你打的投訴電話不是正確的商品電話，叫她在打另一支電話，跟前面五支不同的電話，反問「到底要我打幾支電話，才能找到全聯的客服？」

高嘉瑜認為，大全聯在台灣可以說是一家獨大，幾乎到哪都可以看到全聯，想買其他家幾乎買不到，有這樣的獨佔市場是不是有種吃定消費者心態，所以希望政府機關公平會、消保官、消基會等等都能一起來關心，這樣一家獨大壟斷市場的超市，經營心態品質沒有辦法照顧消費者，讓消費者成為待宰羔羊非常辛苦可憐。

媒體詢問，前來踢館是不是選市長或重返港湖起手式？高嘉瑜笑笑地說「沒有，這只是小市民的日常，謝謝大家關心！」她認為日常發生的事情總是需要有個聲音幫忙關心，自己非常關心民生議題，也非常在意台灣物價。

至於是否會重返港湖選議員？高嘉瑜表示「2026不缺席，是我2024說過的，內湖南港一直以來是我服務的，而且大家一直以來支持我的地方，我還是會在內湖南港重新出發。

高嘉瑜說，內湖‵南港還是有很多民眾希望她重新出發，對她來講如何重頭開始站起來，這也是很重要，「畢竟我也曾在港湖跌倒過失敗過，在這裡重新出發對我來講是最踏實最基本的出發點，對我來講就是保持初心努力做好自己該做的事情。｣

高嘉瑜指出，過去在內湖南港參選議員的經驗，第一次、第二次參選在內湖南港民進黨都是四席全上，後來變成三席，但８她擔任立委之後，內湖南港的民進黨議員變三席，「我的參選不會讓內湖南港議員席次變少，而是讓內湖南港議員席次增加

甚至可以一起讓內湖南港議員，共同爭取選民認同擴大民進黨基本盤支持的支持者，一起努力把餅做大。」

對於高嘉瑜買到爛地瓜一是，大全聯發聲明回應，「針對近日消費者反映地瓜商品品質不如預期，大全聯深表重視並致上歉意。大全聯每天早上會針對生鮮商品進行例行翻堆檢查，因為該商品外觀無異，對於顧客購買切開後發現品質異常的情形，深感抱歉，後續即刻加強品管流程，並將商品全數下架，以維護消費者權益。若消費者有退換貨需求，大全聯將全力協助辦理」。

