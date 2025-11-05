買到爛地瓜！ 高嘉瑜控打5支電話找嘸客服

前立委高嘉瑜近日因購買到腐爛發黑的栗子地瓜，想找客服投訴，打了五支不同電話是求助無門，最後決定前往大賣場投訴。高嘉瑜表示，此事也被外界解讀為她重返港湖選議員的策略性動作，而高嘉瑜本人則表示，是兩回事，但重申將在2026年選舉中不缺席，表明「哪裡跌倒哪裡爬起」的決心。

前立委高嘉瑜秀出自己買到爛掉的地瓜。（圖／TVBS）

帶著一大袋栗子地瓜，高嘉瑜直奔大賣場櫃台投訴。因為該袋地瓜，約3至4隻切開後是發黑腐爛，甚至還有蟲蛀痕跡。高嘉瑜透露，這已不是她首次在該賣場購買到爛掉的蔬果，但這次她不想再忍，決定前往退貨。

高嘉瑜表示，她之所以親自前往賣場，是因為打了多通電話都無法聯繫到客服。在她抵達前，賣場已緊急發出道歉聲明，強調每天都會針對生鮮蔬果進行翻堆檢查，但因該商品外觀無異常才沒有發現問題。賣場承諾會加強品管，並已將該批商品下架。

高嘉瑜的這次行動也引發外界猜測，這可能是她重返港湖選議員的策略。對此，高嘉瑜坦言自己確實計劃參選2026年選舉，她說：「2026不缺席，這是我在2024就說過的。畢竟我也從港湖跌倒過、失敗過，那在這裡重新出發，對我來講也是從開始的出發點。」

高嘉瑜的回鍋參選可能對同區的其他民進黨議員造成壓力。目前民進黨在港湖區有三名議員，其中李建昌打算交棒給陳又新，而另外兩位王孝維翰何孟樺則爭取連任。對於可能的競爭，民進黨北市議員擬參選人陳又新表示，如果要從事政治工作，本來就該做好競爭競選的心理準備。台北市議員何孟樺則認為高嘉瑜更有實力往上發展，表示「鳳凰不與雞共食」。

面對這些評論，高嘉瑜不認為自己是威脅，她強調自己的參選並不會讓內湖南港議員席次變少，反而能讓內湖南港議員席次增加，是把餅做大的人。

