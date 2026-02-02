買到縣府工務處雨衣 網友戲稱「恭喜變公務員」

記者廖宜德、張裕坤、張展誌、黃日賢、范誠庭 / 雲林報導

有網友買雨衣，沒想到一打開，發現上面印著「雲林縣工務處」字樣，網友笑稱，未來穿這件，公家機關暢行無阻。對此縣府指出，工務處早已改名為交通工務局，將請政風單位調查「舊款雨衣怎麼流入市面。」

有網友買到雲林縣府交通工務局舊款雨衣（左）。

台灣潮濕多雨，天氣變壞，騎車走路無論是小飛俠，或者兩件式雨衣都很重要，有網友買了四件雨衣卻有滿滿疑惑。網友貼文詢問，花3000元買雨衣，上面卻印著「雲林縣工務處」的字樣，質疑怎麼一回事？雲林縣政府趕緊拿出雨衣澄清，機關名稱兩年前已經改為交通工務局，現在的雨衣是黃綠色；而橘褐色的是舊制單位的舊款雨衣。

雲林縣府交通工務局長汪令堯：「我想說他們怎麼還有這種的庫存可以用，非常奇怪。」

橘褐色的是舊制單位的舊款雨衣，採購次數不多

局長翻出了採購單據指出，這款雨衣只在2014年採購51套、2015年又添購10套，12年過去雨衣停產；而且機關名稱也早已更換，那麼民眾這印著字樣的雨衣從哪買到的？

對此雨衣生產廠商指出，只有接到訂單才會打樣字號生產，因此沒有陳年庫存，絕對不是他們賣出去的。根據了解，當年雨衣配發給外勤員工，不過有人說，任務繁重，就算下雨也不常穿。

雲林交通工務局員工：「（你十幾年前就有了喔？）有，不過我沒在穿，因為用不到。」

汪令堯表示，有心人士穿舊雨衣招搖撞騙，可能會影響單位信譽

雲林縣府交通工務局長汪令堯：「混淆的話…有時候，如果有心人士穿我們衣服到外面招搖撞騙，可能也會影響我們的信譽。」

後來貼文民眾刪文，因此無法得知購買管道，但是交通工務局表示為求慎重，將請政風單位調查。

目前「買到縣府工務處雨衣」的貼文已刪。（圖／翻攝自Threads）

