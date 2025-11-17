買到芬普尼毒蛋35家台中早餐、小吃名單出爐

▲台中市議員陳俞融要求市府公布毒蛋流向。（圖／陳俞融提供，2025.11.17）

[NOWnews今日新聞] 彰化縣文雅畜牧場雞蛋被驗出芬普尼，台中市龍忠蛋品行在移動管制期間進貨4萬顆雞蛋，已賣出3.4萬顆蛋到台中市海線5個行政區。市議員陳俞融今要求市府食安處公布32家業者名單，其中有早餐店、小吃店，也有旅宿業、雞蛋糕業者。

台中市梧棲區龍忠蛋行於9日移動管制的空窗期，到彰化縣文雅畜牧場載200籃、4萬顆蛋，10日下午食安處前往稽查時，已經賣出近3.4萬顆。食安處追查下游，發現多半賣到梧棲、龍井、大肚、沙鹿、清水等早餐、小吃業者。

台中市議員陳俞融今（17）日質詢時表示，此次毒蛋源頭在彰化，但把毒蛋吃光的都在台中，毒蛋流入市面引起市民恐慌，有些民眾早餐吃蛋餅還要求不要加蛋，市府應主動公布這些毒蛋流入的35家下游店家，讓市民可以安心選擇，避免吃到毒蛋。

▲台中市食安處公布龍忠蛋行9日購入芬普尼問題蛋品35家下游名單。（圖／台中市食安處提供，2025.11.17）

台中市衛生局公布龍忠蛋行售出文雅畜牧場雞蛋的35家業者名單如下：

1 鴨檳榔（梧棲區）

2 梧棲行旅（梧棲區）

3 好陽光早午餐（梧棲區）

4 永和豆漿（梧棲區）

5 大眾（梧棲區）

6 1997雞蛋糕（大肚區）

7 龍津珠早餐（田中溝店）（龍井區）

8 古早味早餐店（阿美早點）（龍井區）

9 榮珍食品行（龍井區）

10暉吟雜貨店（工業路琴）（龍井區）

11沐軒烘焙坊（龍井區）

12蕭早午餐店（龍井區）

13來來麵館（龍井區）

14富麗早餐店（梧棲區）

15拉亞漢堡（梧棲區）

16來來燒臘（梧棲區）

17半月燒早餐（梧棲區）

18慢食光早午餐（梧棲區）

19弘爺中正店（梧棲區）

20一等香麺館（梧棲區）

21攤車蘇小姐(原料) （梧棲區）

22路口控肉飯（大肚區）

23追分小吃（大肚區）

24弘爺漢漢堡皇得店（沙鹿區）

25弘爺漢堡沙皇店（大肚區）

26鼎峰湯包（大肚區）

2712號牛肉麵（龍井區）

28知味小吃（龍井區）

29馬蔥餅清水民族店（清水區）

30明仁二代目章魚燒-梧棲店（梧棲區）

31清水阿娟（清水區）

32熟麵客食堂（梧棲區）

33馬上發便利商店（清水區）

34北勢二街（沙鹿區）

35阿缘（個人賣家）（龍井區）

