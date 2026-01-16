買到過期5年發霉米消費者氣炸 桃園衛生局、愛買回應了

民眾在愛買桃園店買了2包黑米，回到家卻發現過期5年，內容物也發霉結塊。圖：民眾提供

桃園一位民眾上個月28日在愛買桃園店買了2包黑米，回到家竟發現內容物發霉結塊，29日凌晨將發票與發霉照片通報給1999，卻得到衛生局回覆「稽查員去現場時未見逾期產品，有持續進銷紀錄，所以無法認定異常」，民眾怒轟衛生局「手上的發票和發霉的照片是平行時空產物嗎？」衛生局對此回應，雖然沒有當場查到違規，但會將愛買桃園店列入「重點查核對象」。

民眾將發票與發霉米照片通報市府1999，卻得到衛生局「稽查員去現場時未見逾期產品，有持續進銷紀錄，所以無法認定異常」的回覆。圖：民眾提供

買米的民眾表示，去年12月28日在愛買桃園店趁買一送一促銷時買了2包黑米，回家一開發現竟然發霉結塊，仔細看包裝上的效期，竟然是 2020/12/27。民眾驚訝，「沒錯，整整過期了 5 年還在賣！」他隔天將發票和發霉米照片通報市府1999，沒想到卻得到衛生局回覆，「因為稽查員去現場時未見逾期產品，有持續進銷紀錄，所以無法認定異常」，這個回覆讓民眾氣炸，憤怒指出，「所以我手上的發票跟發霉的照片是平行時空的產物嗎？原來在桃園賣過期品，只要稽查那天剛好架上沒貨就沒事喔？」

廣告 廣告

市議員黃瓊慧也聲援民眾表示，民眾已經向地方衛生局來檢舉，衛生局就應該擴大稽查賣場的即期品專區隨機抽樣檢查，並非視為單一個案而草率輕忽來呼攏民眾。民眾求助無門之下才PO上網揭露，表示衛生局形同虛設食安的第一線。

衛生局對發霉黑米事件回應，雖然沒有當場查到違規，但會將愛買桃園店列入「重點查核對象」。圖：衛生局提供

對此，衛生局食管科代理科長黃叔慧則表示，衛生局獲報後高度重視，並錄案派員至現場進行無預警稽查。經現場查核，雖未在架上發現同批次違規產品，但衛生局仍將民眾提供之照片與憑證列為重要依據。目前已具體要求業者針對進貨、庫存及效期管理提出完整書面說明，並責令立即加強內部品管流程。

愛買桃園店對於記者來訪則回覆，桃園分店沒有對外發言權，不予回應。圖：李春台翻攝

黃叔慧強調，為確保市民消費權益，衛生局已將該業者列為「重點查核對象」，將不定期稽查。衛生局強調，感謝民眾共同監督食安，業者務必落實自主管理，未來若查獲具體違規，定將依法處理。

對於民眾反映購買到過期黑米一事，愛買桃園店公關主任劉濡慧指出，事件發生後，民眾並未先向賣場反映，而是直接透過1999市民專線向桃園市政府衛生局通報，公司是在接獲主管機關通知後，才掌握相關情形。她說明，衛生局已於1月6日到店進行全面查驗，現場及庫存均未發現販售過期米品；除賣場內部查核外，愛買也已主動聯繫該批次米品的供應業者同步進行調查，釐清商品來源、流向與效期標示情形。目前相關賣場與米品供應業者仍持續查核中，並配合主管機關後續查察，以釐清事件經過、維護商譽與消費者信賴。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園市民卡免費搭「11」中山長興幹線公車 串聯中壢、八德交通

桃消山峰分隊前進幼兒園宣導 為校園安全打下重要基礎