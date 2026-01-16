生活中心／賴國彬 陳妍霖 戴亞倫 桃園報導

桃園民眾到賣場買真空包裝的黑米，買一送一，沒想到打開發現，裡頭發霉結塊，再看有效期限，竟然過期5年，向桃園市府1999檢舉通報，沒想到衛生局卻回覆，「現場未見逾期產品，無法認定異常」，讓他氣到飆罵「看不懂政府的標準，檢舉只是個儀式嗎」。議員也不滿，認為衛生局不負責。對此賣場也發出3點聲明，強調設有嚴格品管機制，除每日定時巡檢貨架，每月也有專人查核效期，此事件已進行相關法律蒐證，以維護商譽及消費者信賴。

無論國產米還是進口米，各大品牌琳瑯滿目，賣場一包包米，堆成山，讓消費者挑選，不過現在就有民眾踢爆，買到發霉米。





買到過期5年發霉黑米! 桃園1999回''無法認定異常'' 消費者氣炸

仔細看，湯匙上的黑色長米，一坨白白的，結成一塊，換另一張照片，至少三處都有白色結塊，超噁心，有民眾在threads上PO文說，賣場促銷販售真空包裝黑米，買一送一，買了2包，回家打開，竟然發霉結塊，再看包裝上的有效期限，竟然是2020年12月27號，讓他驚呼，過期5年的黑米，還擺在架上賣！！！





有民眾說，「看不出來啊，要剪開才能看，因為它是真空包裝」；還有人說，「當然是嚇到，那個不能吃了，裡面都長蟲了吧」。

民眾聽到都很震驚，不過，最讓當事人訝異的是，去年12月28號買完，隔天將發票及證據通報給1999，直到今年1月13號，才收到桃園市衛生局的回覆，回應內容讓他更火大，痛批「看不懂政府標準，檢舉難道只是個儀式嗎？」。

民進黨桃園市議員黃瓊慧痛批，「過了15天，衛生局才回覆稽查結果，表示稽查員到場並沒有看到逾期產品，所以無法認定為異常，民眾覺得自己被敷衍了，所以PO上網揭露，表示衛生局形同虛設，根本沒有把關民眾食安的第一線」。

民眾買到過期5年發霉黑米氣炸 桃園市衛生局前往稽查





桃園市衛生局食管科代理科長黃叔慧表示，「已要求業者就進貨來源庫存管理，以及效期控管提出完整書面說明，並加強內部的評管流程，衛生局已將該業者列為重點查核對象，以強化後續監督管理」。





愛買發出三大聲明 強調設有嚴格品管機制

賣場也發出3點聲明，強調設有嚴格品管機制，除每日定時巡檢貨架，每月也有專人查核效期，此事件已進行相關法律蒐證，以維護商譽及消費者信賴。





