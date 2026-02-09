買到魚油假貨！妹子嘆「別在電商買吃的」 業者證實：很多人中招

許多人為了撿便宜，可能會透過網路購買保健食品。一位女子近日透過電商平台購買魚油，查了QR Code之後卻發現買到假貨，和原廠魚油外包裝的瓶子、蓋子完全不同，讓女子忍不住呼籲，「千萬不要在平台買保健食品及食物，吃的都最好不要買」。對此，大研生醫證實，「最近我們真的接到好多客人打來問疑似買到假貨，只能說不肖商人真的很多，大研呼籲大家透過有官方授權的管道購買」。

原PO在Threads發文表示，自己1月透過某平台買了魚油，得知該平台有假貨消息後，馬上拿出商品和之前購買的原廠商品比對，沒想到外包裝的瓶子、蓋子都不同，讓原PO氣得直呼差勁，認為平台根本只顧著販售商品賺錢，沒有好好的審核自己的廠商，「千萬不要在平台買保健食品及食物，吃的都最好不要買」。

對此，許多網友紛紛回應，「估計是買到個人賣家了，平台倉儲出貨的會有火箭標誌」、「基本上會上電商買，不都是貪小便宜，那價差明眼看都知道有問題」、「我也是在電商買韓國化妝品收到假貨，顏色、味道、外觀字體完全都不一樣」、「曾經問過大研客服，收到的答覆是，他們從來沒有授權販售他們的產品」。

大研生醫則說明，最近真的接到很多客人反映疑似買到假貨，「只能說不肖商人真的很多，大研呼籲大家透過有官方授權的管道購買（非私人賣家喔，要選品牌旗艦館），這樣吃保健品才能安心又健康～」。

