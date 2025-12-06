買到1套爛尾房後 河北「最強接盤俠」直接買下整個小區

河北白洋澱東岸的七里莊村附近的白洋澱孔雀城開發項目，2017年因規畫調整，被當地政府勒令停工。2025年春節後，一位自稱是業主的短視頻博主稱，自家當初在該區買一套房，遇上爛尾交不了房，於是買下整個項目並改名「雁歸洲」，該博主的行為因此被網友稱為「史上最強接盤俠」。

經濟觀察報報導，雁歸洲原為華夏幸福開發的任丘市白洋澱孔雀城項目，2017年上半年，因規畫調整先後被任丘市住建委和任丘市政府勒令停工。停工前，項目大部分別墅已經預售，待售的僅剩下十幾套。

2024年10月，北京弘信接手爛尾多年的白洋澱孔雀城項目，2025年1月，任丘孔雀城作為項目公司完成工商註冊變更，白洋澱孔雀城更名為雁歸洲。

一位施工負責人表示，該項目在2025年4月前後復工。

項目開工前後，上述視頻博主開始在社交平台密集發布有關項目的短視頻，從一名買到爛尾樓的業主到買下整個項目，這個具備傳奇色彩的故事迅速引發網友的大量關注，網友一度以為該項目被短劇公司收購了。

該博主因此被網友稱為「史上最強接盤俠」。

短視頻博主於2025年發布的視頻中描述，八年前，他和家人在白洋澱孔雀城購買了爛尾樓，因為爛尾交不了房，他們家族將整個項目買了下來；其父親讓他管理一個項目，他沒想到是一個別墅項目。

據項目方的工作人員稱，該博主即是項目的老闆。

一位施工方的人員說，項目大約有兩、三年工期，預計2027年可以全部建成。

