買剉冰想吃2份湯圓！她分享「1招點餐心機」 2萬人大讚：好聰明

通常剉冰店都可以選3到4種料，有網友因爲對小湯圓情有獨鍾，只好上演跟老闆諜對諜的戲碼。該網友坦言點剉冰時幾乎都會選2到3份湯圓當配料，卻擔心老闆加太少、看不出實際份量，都會使出一招，引來上萬名網友熱烈回應。

原PO在Threads上發文表示，自己每次去剉冰店若直接跟老闆說要「兩份湯圓」，心中總會擔心老闆一次加太快，導致每份份量變少。為此，她發展出一套獨門技巧，「所以我會點完第一份湯圓時假裝猶豫一下，再一臉無奈的說，還是湯圓好了」，藉此達成兩份湯圓的點餐目標，也讓老闆以為是臨時決定，份量可能會比較實在。

貼文曝光後引來超過2萬人點讚，在網路上掀起熱烈迴響，原PO也留言區補充「敗給自己的小聰明」。不少網友留言表示「我也覺得點兩份一樣的配料老闆都只會給1.5份」、「還是第一份點湯圓，第二份點別的料，第三份點湯圓」、「我也會，而且真的有效！我不確定剉冰店是不是用湯匙當計量單位，但買便當真的很有效」、「我學廢了，但對那種某些品項只能選一次的沒用」。

也有許多網友分享自己的點餐經驗， 「我上次去買八寶冰（可以選8種料），我說要兩份芋頭時，阿嬤碎唸說：芋頭很貴，我只能再給妳多一點點………妳這樣是對的」、 「我吃魯肉飯也是，先講我要魯肉飯，再假裝突然看到架上有荷包蛋，在老闆已經淋上肉燥時加點，就不會被老闆偷減肉量」、 「以前點過蚵仔煎跟蝦仁煎，老闆只放一顆蛋煎成兩份我真的很氣」、 「跟我兒子一樣欸！分次講的量會比一次講的多，但久了老闆就識破了，直接問他是不是要兩次湯圓」。

