買千萬名錶慶引退！三上悠亞爆體毛拍賣飆300萬日圓 驚呼：原來這麼值錢

娛樂中心／施郁韻報導

三上悠亞自爆，一張交換卡夾帶她的體毛，競標以300萬日圓（約61.1萬新台幣）得標。（圖／索尼影業提供）

日本女星三上悠亞擁有火辣身材，從AV界引退後，2025年底突證實加盟台灣職籃夢想家啦啦隊Formosa Sexy，正式在台灣長期發展。三上悠亞在節目中談到，在當AV演員期間，有一次看到一張交換卡夾帶她的體毛，在交易平台上競標，最後以300萬日圓（約61.1萬新台幣）得標，她驚呼「原來我的毛髮這麼有價值」。

三上悠亞2023年自成人影像圈引退，近日她在深夜綜藝節目中透露，要退出AV界前，買了一支要價千萬日圓的手錶當作紀念。三上悠亞提到，若外界問到女優片酬，「我都被提醒千萬不要鬆口，一直收到建議要對此保持沉默。」若金額曝光，容易引發比較甚至談判糾紛，因此公司建議閉口不談。

廣告 廣告

三上悠亞談到難忘經驗，在網路拍賣平台，看到一張夾有自己體毛的交換卡，被拿出來競標，底價約1000日圓，沒想到價格狂飆，結果以300萬日圓（約61.1萬新台幣）成交，讓她笑說：「原來我的毛髮這麼有價值。」

三上悠亞也分享新家裝潢，不只打造全新化妝間，還訂製床架，規劃更衣間等設計，但相對裝潢費用較高，預計花費2000萬日圓（約500萬台幣），來賓一聽更是嚇歪，連忙直呼：「確定不是買房嗎？」

更多三立新聞網報導

AV女優拍片「除毛很重要」！連這部位毛都不能留 AV達人曝驚人原因

AV女優榨乾男友「一天要7次」睡覺也硬來 他醒來求饒：內褲不見了

三上悠亞「零偽裝」現蹤台北街頭！萬人超嗨 騎士狂盯逗樂她：好可愛

SJ始源快閃台灣一天追思大S！搭廉航回韓國「險錯過飛機」 首發聲了

