買午餐盒還倒賺錢？打開竟意外藏百張《寶可夢》卡牌還有噴火龍金卡
寶可夢卡牌熱潮至今仍席捲全球，無論是收藏還是投資，許多粉絲都為了搶稀有卡而投入不小的金額。而國外一對夫妻就意外「撿到寶」，丈夫在路邊跳蚤市場花 40 美元（約新台幣 1,280 元）買了一個普通的午餐餐盒，沒想到裡面竟藏著一張市價破百美元（約新台幣 3,200 元）的「噴火龍金卡」，讓妻子直呼：「這次真的賺到了！」
根據外媒報導，Reddit 網友 boriquapeach 分享這段幸運經歷。她表示丈夫原本只是看到一個懷舊風的寶可夢午餐盒，想買回家收藏，結果打開一看，裡面除了有上百張寶可夢卡牌外，竟還有一張極具收藏價值的噴火龍金卡。經過查價後，該卡目前在市場上約值超過 100 美元，瞬間讓這個「午餐盒開箱」變成現金獲利。
除了這張金卡外，盒中還有多張皮卡丘等人氣角色卡片，有些同樣在收藏市場上具有一定價值。不過，也有網友提醒，像這類金卡若保存不當容易脫色或氧化，價值可能因此大幅下滑。
雖然夫妻倆平時並不是卡牌玩家，但這次的「意外開盒」讓他們樂翻天。對許多寶可夢卡迷來說，這樣的機率堪比抽中閃卡，買個午餐盒竟變成一筆小小的意外之財。
