買台積電輸了？9檔ETF「猛漲」勝大盤 冠軍是大黑馬

財經中心／師瑞德報導

2026年開春半導體ETF表現強勁，9檔績效擊敗台積電！冠軍「台新臺灣IC設計(00947)」報酬率飆破30%。想領息的注意，「中信關鍵半導體(00891)」年化配息率上看13%，受惠聯發科切入Google TPU供應鏈，前景看好。（AI製圖）

2026年AI基礎建設需求持續引爆，台股開春即上演「半導體復仇記」，不僅護國神山台積電（2330）股價穩步墊高，相關主題型ETF更是漲勢凌厲。根據CMoney最新統計，截至一月底為止，共有9檔台股原型ETF的含息報酬率狠狠甩開台積電，成為市場資金追逐的焦點。其中，中信關鍵半導體（00891）更投下震撼彈，公告第一階段配息擬配發0.75元，年化配息率上看13%，展現出「價差、股息雙賺」的驚人實力。

廣告 廣告

績效碾壓台積電！9檔ETF「含積量」爆發

觀察這波半導體漲勢，主要受惠於AI資金外溢效應，從權值股擴散至中小型IC設計與設備廠。統計顯示，一月份績效冠軍由台新臺灣IC設計（00947）拿下，短短一個月報酬率飆破30.27%，遙遙領先大盤；緊追在後的新光臺灣半導體30（00904）與兆豐台灣晶圓製造（00913），也分別繳出22.70%與19.66%的亮眼成績。

值得注意的是，這9檔績效優異的ETF，包括群益半導體收益（00927）、中信關鍵半導體（00891）、野村臺灣新科技50（00935）等，其含息報酬率皆介於16%至22%之間，不僅完勝台積電個股的14.52%，更大幅超越元大台灣50（0050）的11.26%。這顯示出透過ETF一籃子佈局「高含積量」與「AI供應鏈」的策略，更能吃到這波百花齊放的行情。

存股族看過來！00891暴力配息 年化殖利率上看13%

除了賺取資本利得，投資人最在意的「現金流」也傳出捷報。中信關鍵半導體（00891）公告第一階段配息評價結果，每單位擬配發0.75元。若以2月2日收盤價23.07元估算，單次配息率就高達3.25%，推算年化配息率更突破13%大關，創下該ETF成立以來的配息新高紀錄。

市場法人分析，00891之所以能配出如此高息，主要歸功於其成分股（如聯發科、瑞昱、聯詠等）去年獲利大爆發，加上ETF本身換股操作得宜，累積了豐厚的資本利得。對於想要參與半導體成長，又希望每季有穩定現金流的投資人來說，00891無疑是目前市場上「息利雙收」的首選標的。

關鍵在「客製化晶片」！聯發科殺入Google供應鏈 轉型AI飆股

00891經理人張圭慧深入分析，2026年台灣半導體產業最核心的成長動能，在於「ASIC（客製化晶片）與TPU（張量處理單元）」的龐大商機。隨著雲端服務供應商（CSP）大廠如Google、Amazon、Meta為了降低對NVIDIA GPU的依賴並節省成本，紛紛投入「自研晶片」競賽，這為台灣IC設計大廠開啟了全新賽道。

以00891第二大持股聯發科（2454）為例，過去被視為手機晶片廠，如今已成功轉型。市場傳出聯發科已切入Google供應鏈，預計在2026年放量的TPU v7晶片中扮演關鍵角色；此外，大摩（Morgan Stanley）更預測，在下一代TPU v8中，聯發科的市佔份額有望衝上40%至50%。這意味著聯發科將擺脫手機景氣循環的束縛，正式質變為高本益比的「AI運算概念股」，長線股價爆發力十足。

指數強勢調整！重押台積電42% 先進封裝產能全包

為了讓ETF走勢更貼近產業脈動，00891近期也進行了指數編製規則調整，將第一大持股台積電的權重拉高至42%，以對齊大盤權重。這項調整讓00891兼具「市值型ETF」的穩健攻擊力，同時又能透過其他成分股捕捉中小型飆股的超額報酬。

此外，00891成分股還囊括了日月光投控（3711）等先進封裝領頭羊。在2026年CoWoS產能依舊供不應求、產能缺口擴大的背景下，掌握了先進封裝產能，就等於掌握了AI晶片出貨的咽喉。張圭慧強調，00891與TPU供應鏈及半導體供應鏈的關聯度高達74.8%，為同類型ETF中最高，具備進可攻、退可守的雙龍頭（台積電＋聯發科）優勢，建議投資人可趁短線震盪時逢低布局。

更多三立新聞網報導

9天連假當場泡湯！觸犯1行為 春節出國直接攔下不給飛

快去數錢！勞退分紅平均6萬「史上最肥」 3月入帳一鍵秒看餘額

新聞幕後／緯創的底氣！拒做「毛三到四」 霸氣喊越難越賺

超好吃菜單曝光！緯創尾牙五星級手路菜全上桌 再送喜憨兒伴手禮

