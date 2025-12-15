買同款香水噴房間！林可彤想像「暗戀對象在身邊」 慘遭封「變態殺手」

林可彤分享自己對暗戀男孩與香水的青春連結。公視提供

節目《哈！真相大白了》邀來藝人林可彤、李新、琳賽等人討論主題「傳說味道是有記憶的」，林可彤分享自己對暗戀男孩與香水的青春連結，卻被哈林笑稱是「變態殺手」。

節目上哈林問：「氣味會讓你想起什麼事情或什麼人？」林可彤提及自己過去喜歡的一個男生，「他都會噴香奈兒Sport運動款、比較中性的香水。」因為林可彤一直很喜歡這個男生，「但他一直不喜歡我。」林可彤只好去買同款香水噴在家裡面，節目上還天真地笑說：「感覺他好像隨時在我的身邊。」讓現場李新等女性來賓聽了也驚訝地大嘆「哇！」讚她相當癡心。

林可彤回顧青春往事，也害羞地說：「現在聞到那個香水味，還會哦……默默地想起那個人。」也轉頭跟一旁來賓問：「很多人有這個經驗吧？」豈料哈林殺風景說：「這怎麼感覺聽起來，很像我看過警匪片裡的變態殺手？」還作勢噴香水搞笑裝變態說：「嘿嘿嘿，一聞到感覺他在我身邊。」讓現場來賓笑翻。

霹靂舞高手陳柏均也表示自己要回應一下可彤，「我今天就擦香奈兒Sport。」讓林可彤驚呼：「真的假的！」還跟李新立刻湊上前去，聞完立刻嗨說：「有！就是這個味道！」讓哈林開玩笑說：「你們兩個女性犯罪分子。」



