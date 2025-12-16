買咖啡遇屠殺！邦迪槍案英雄為敘利亞裔穆斯林 手無寸鐵仍決定肉搏槍手

編譯張渝萍／綜合報導

只是去海邊度假買咖啡，突然遇上槍案！

澳洲雪梨邦迪海灘周日（14日）發生與「伊斯蘭國」相關的恐怖槍案，造成至少15死。案發時一名挺身而出，勇敢制伏的槍手阿麥德（Ahmed al-Ahmed）為43歲敘利亞裔穆斯林，當時與家人朋友在海灘度假，買咖啡途中遇上血腥槍案。

報導指，阿麥德那時沒想太多，便手無寸鐵、肉身制伏槍手，但自己也身受重傷，目前仍在住院等待進一步手術。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今（16日）前往醫院探視慰問，「他選擇採取行動，他的勇敢激勵所有澳洲人。」

阿麥德被拍到勇猛制服槍手。（圖／翻攝自X平台）

悠哉海邊午後成血腥噩夢

《衛報》16日報導指，悠哉的假日午後成了大家都不想回憶的噩夢。阿麥德怎樣也沒想到自己遇上恐怖攻擊，更沒料到會成為事件主角之一。

在槍案現場，手無寸鐵的阿麥德衝向槍手，勇敢從後方環抱並成功奪槍，拯救無辜遊客，成了澳洲全國上下的英雄。

土耳其國營媒體TRT World 16日發布一段影片，畫面中阿麥德坐在醫院輪椅上，為支持者祈禱與致上感謝，「我感謝每一個人的付出。願真主回報你們，並賜予你們平安與健康。若真主允許，我們將帶著喜悅再與你們相見。謝謝你們的努力。」

阿麥德表示，「我經歷了一段極其艱難的時刻，只有真主知道……我請求我的母親，我眼中的珍寶，為我祈禱。」

澳總理稱讚：阿麥德展現國家最好一面

澳洲總理艾班尼斯16日也前去醫院慰問，停留將近半小時。他稱讚阿麥德的行動「展現國家最好的一面」。

澳洲總理艾班尼斯今（16日）前往醫院探視慰問阿麥德。（圖／翻攝自X平台 @AlboMP）

從艾班尼斯發布的影片可看到，躺在病床上的阿麥德，身旁放著點滴與花束，左臂包著厚厚的繃帶，他向艾班尼斯表達感謝。艾班尼斯在一段上傳至Instagram的影片中，握著阿麥德的右手說：「你的心很強大，你的勇氣令人敬佩。」

艾班尼斯向記者表示，阿麥德17日將進行進一步手術前，目前恢復情況良好，並轉述兩人談及事發當晚的情形，「他只是想去買一杯咖啡，就這麼簡單，卻突然發現有人在他眼前被槍擊。」

艾班尼斯說：「他選擇採取行動，他的勇氣激勵所有澳洲人，他是一個非常謙遜的人。」

Ahmed, you are an Australian hero.



You put yourself at risk to save others, running towards danger on Bondi Beach and disarming a terrorist.



In the worst of times, we see the best of Australians. And that's exactly what we saw on Sunday night.



On behalf of every Australian, I… pic.twitter.com/mAoObU3TZD — Anthony Albanese (@AlboMP) December 16, 2025

艾班尼斯也在醫院會見了從敘利亞來訪的阿麥德父母，並表示他們對兒子「感到非常驕傲」。阿麥德的父母兩個月前正好來澳洲探視兒子。

新南威爾士州州長明斯（Chris Minns）也於15日晚間到醫院探視阿麥德。

前總理：各種信仰的人都有善良一面

澳洲前總理霍華德（John Howard）15日接受Sky News訪問時，也公開讚揚阿麥德的英勇行為：「我們所看到最偉大的勇敢行為，就是那位撲向持槍歹徒的了不起男子，就我所知他是一名穆斯林。」

霍華德說：「在這個美好的國家裡，各種信仰與背景的人都有善良的一面。儘管這是一場可怕的悲劇，也提醒我們任何事情都可能發生，但我們不應對澳洲的成就失去信心。」

