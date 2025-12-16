買咖啡遇海灘槍擊！男奪槍阻更多殺戮 被讚「國家英雄」

澳洲槍擊案的英雄英勇奪槍，阻止槍手殺死更多人，自己卻身中多彈，目前仍在接受治療。（圖／達志影像美聯社）

澳洲邦迪海灘槍擊案，一名菸草專賣店老闆，當時英勇奪槍，阻止了更大傷亡。澳洲總理特地前往醫院探視，稱讚他是真正的國家英雄。不過，這次攻擊奪走許多無辜性命，最小罹難者只有10歲，還有一名長者躲過二戰大屠殺，卻命喪這次槍擊。

澳洲總理艾班尼斯親自前往醫院探視在邦迪海灘槍擊案中英勇制伏槍手的阿邁德。阿邁德原本只是想買杯咖啡，卻目睹人們在他面前被槍殺，他當機立斷挺身而出，奪走了槍手的步槍，成功阻止嫌犯殺害更多人，自己卻身中5彈，且可能失去一條手臂。艾班尼斯表示，阿邁德是真正的澳洲英雄。

槍擊案發生後，許多民眾來到邦迪海灘悼念罹難者，以色列駐澳洲大使也親自到場獻花致哀。槍擊案目擊者拉巴迪表示，當時可以聽到背景傳出一連串的槍聲，他判斷槍聲是從停車場傳來的。拉巴迪還透露，許多人在槍擊發生時根本無處可逃，人行道上到處都是屍體和鮮血，許多人只能跑上樓梯尋求庇護。

據了解，槍擊嫌犯是一對父子，50歲的父親在與警方的槍戰中被擊斃，兒子則被擊傷送醫。有老師發布了與兒子的合照，表示他曾學習一年的古蘭經和阿拉伯語。

此次槍擊造成多人死亡，最小的罹難者只有10歲，是一個甜美快樂的女孩；最年長的罹難者則是87歲的二戰大屠殺倖存者。澳洲聯邦警察局長表示，初步跡象顯示這是一起受伊斯蘭國啟發而發動的恐怖襲擊。最新調查顯示，兩名嫌犯在犯案前曾前往菲律賓，該地區是ISIS分支活躍的地區。目前警方正在釐清這次槍擊與ISIS的關聯性。

