買嘸「玫瑰護手霜」！ 保養3大品牌Jurlique、freeplus、AYURA撤台

3大美妝保養品牌，在年底投下震撼彈！除了日本保養品牌freeplus芙莉思宣布12月底停止運營；還有日本保養品牌AYURA也發聲明，由於日本總公司海外營運策略調整，將陸續結束營業；另外澳洲護膚品牌Jurlique茱莉蔻也傳出12月底將撤出台灣。

澳洲護膚品牌Jurlique茱莉蔻傳出12月底將撤出台灣。（圖片翻攝／業者和網路）

擠出護手霜，飄散出濃郁花香，Jurlique茱莉蔻是來自澳洲的天然護膚品牌，玫瑰護手霜更是冬天許多人包包必備，不過如今卻傳出12月底將撤出台灣，除了全台撤櫃之外，官方電商如今也全停擺，顯示賣家休假中，商品通通消失。

日本保養品牌AYURA發聲明，由於日本總公司海外營運策略調整，將陸續結束營業。（圖片翻攝／業者和網路）

另一頭日本保養品牌AYURA也發出聲明，由於日本總公司的海外營運策略調整，各通路將從12月起到2026年1月期間，依序結束營業，看看連鎖藥妝架上，明星商品活膚保濕機能水，只剩下試用品，其他商品也幾乎所剩不多。就連主打洗面乳的日本保養品牌freeplus芙莉思也宣布，官方粉專和全系列商品將在12月31號起停止運營，商品售完為止，目前通路主要以線上為主，客服則表示日本結束生產是原因之一。

日本保養品牌freeplus芙莉思宣布12月底停止運營。（圖片翻攝／業者和網路）

民眾：「好像本來就滿少，在逛美妝專櫃的東西。」民眾：「沒時間的話可以，就是線上看一看就可以買。」民眾：「有時候網購會比較方便，我覺得韓系的美妝好像滿好用的，我會選醫美應該會比較快。」行銷專家胡恒士：「現在很多國際的品牌，如果你在國外買比在台灣買便宜很多，很多人就會利用出國的時候，在國外買甚至於請代購，那這樣子對於他們來講，可以節省比較多的預算。」專家分析美妝生態改變劇烈，銷售逐漸走向M型化，另外年輕人消費時，追求無壓力，不習慣靠櫃，品牌忠誠度也較低，加上醫美盛行之下，中價位專櫃經營可能將越來越辛苦。

