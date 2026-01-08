買四條馬牌輪胎贈專屬行李箱或旅行收納套組 加碼再抽台日交流戰大巨蛋門票

穩妥出發，俐落抵達——24 吋行李箱搭配旅行收納四件組，讓每一次啟程更省力、更有序

生活中心/綜合報導

與中華隊一起自信挑戰無畏前行 Go All Out

隨著農曆馬年新春的腳步日益接近，全球輪胎科技領導者德國馬牌輪胎，推出 2026 全新品牌精神「Go All Out 無畏前行」，與您一同在新的一年全力以赴，讓自信成為日常！為鼓勵民眾在每段旅程中毫不保留地追求夢想，凡於 2026 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，至全台德國馬牌輪胎簽約店家，購買四條馬牌輪胎（17 吋及以上）即可獲贈「Go All Out 24 吋行李箱」乙只；購買四條馬牌輪胎（16 吋及以下）或不限尺寸將軍輪胎，即可獲贈「Go All In (銀) 旅行收納套組」乙只。我們以優異產品與服務，守護節序更迭中的每段奔赴，落實全新理念：Go All Out 無畏前行，讓世界不再設限！

活動期間於全台德國馬牌輪胎簽約店家，一次購買四條馬牌輪胎（17 吋及以上），即可獲贈「Go All Out 24 吋行李箱」 一只; 一次購買四條馬牌輪胎（16 吋及以下）或四條將軍輪胎（不限尺吋），即可獲贈「Go All In (銀) 旅行收納套組」一只。適用店家請參閱馬牌會員中心店家列表：https://bit.ly/馬牌會員中心店家列表。本活動僅限懸掛活動橫布旗之店家及台灣開利耐特之產品，實際促銷條件仍以各零售店之個別銷售條件為準。

迎新春無謂去愛 將每一次出發化為行動的勇氣 無畏前行

德國馬牌全新品牌精神「Go All Out 無畏前行」，象徵自信與勇氣，更是驅動生活的動力！從無畏啟發、無畏羈絆、無畏探索，到無畏去愛，勇氣有了方向，連結有了依靠，探索因此不再遙遠。新春團聚的旅途，被妥帖安放的小物，車門闔上的輕響，與一路上的穩定守護，讓去愛無須高聲宣告，也能在細節裡被看見，不只是性能的展現，而是駕駛者與品牌共同的信念。

自信與從容同行必備德國馬牌新春限定「Go All Out 24 吋行李箱」

晨霧貼在車窗邊緣，返程與啟程在同一條路上交錯成新年的節奏。此刻，德國馬牌輪胎 以 穩健守護每一次移動，並以一款更具辨識與質感的旅行單品，讓行李收納與旅途秩序同時到 位。2026 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，凡於全台簽約店家購買四條馬牌輪胎（17 吋及以上），即可獲贈「Go All Out 24 吋行李箱」乙只。透過低調俐落的設計，承載品牌識別與精緻銘牌，完美詮釋「Go All Out 無畏前行」所代表的自信與無畏，延續乘客的信賴。

「Go All Out 24 吋行李箱」以沉穩外殼搭配輕盈綠色點綴，低調之中帶出俐落與識別；採用便於開啟的雙向順滑拉鍊與一按即合的扣鎖設計，臨停取物與轉乘安檢更俐落。衣物、伴手

禮與工作裝備一箱納齊，多分層內襯與固定束帶讓收納更有秩序，打開便能迅速取物。靜音滑輪結合穩固把手，穿梭車站、機場與城市街巷皆輕鬆自如；耐磨外殼與強化邊角設計，讓每一次高頻移動都安心無虞。

讓每次出發更輕鬆自在德國馬牌新春限定「Go All In (銀) 旅行收納套組」

清晨微光在窗台悄悄鋪開，城市的紅綠燈正換氣；有人奔向久違的團聚，有人追尋下一段風景。團聚的意義，是久而未見卻仍然熟悉的眼神與笑聲——像多年後再度合上的手掌，仍能剛好貼合。當每一件物品被安放的瞬間，都注入細心的關懷，行前準備便不再只是整理，而是期待悄然發芽的開始，為旅途增添更多意義。2026 年 1 月 1 日至 2 月 28 日活動期間，凡購買四條 16 吋及以下馬牌輪胎或四條將軍輪胎，即可獲贈「Go All In (銀) 旅行收納套組」一組，讓風格與效率在不自覺同路，為每次移動添一分輕盈。

「Go All In (銀) 旅行收納套組」由輕量耐用面料細緻打造，防潑水處理與加固車縫在細雨與轉乘之間保持從容，打包到安檢的節奏更順、更省心。四種尺寸彼此呼應，衣物平展、鞋履分隔、貼身物與旅途小物各自就位。模組化比例貼合行李箱與隨身包的空間邏輯，拉鍊滑過的瞬間與閉合一刻，平整的輪廓與輕盈手感把心情一併理順。低調而有辨識度的設計，讓收納不只是一種功能，更成為旅途裡溫柔的風景。在都市與山海之間，始終帶著自在的步調，接住每一段路。

加入德國馬牌 TCP App 會員 抽台日交流賽門票 提供全方面守護

加入德國馬牌 TCP App 會員，抽台日交流賽門票，一起為中華隊加油

透過『Continental 馬牌會員中心Total Confidence Plan (TCP) App』，車主只需掃描新胎條碼即可註冊，輕鬆掌握保固資訊、優惠活動與定位服務，享受數位化帶來的便利與安心。透過數位化平台，即可輕鬆掌握售後服務、保固資訊、優惠活動與定位服務，快速找到鄰近經銷商並獲得即時支援，還會推送最新資訊與專屬優惠，讓輪胎相關事宜變得輕鬆無憂，專注享受馬牌輪胎帶來的流暢駕馭與全面守護。凡於 2026 年 1 月 1 日至 1 月 31 日期間，購買馬牌輪胎並加入 TCP App 完成登錄，即可加碼抽 2026 台日棒球國際交流賽門票，登上大巨蛋，一起為中華隊應援！