買土地成詐騙話術 警銀合作成功阻止200萬提款

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】詐騙手法層出不窮，雲林縣臺西警分局再度成功攔阻民眾遭詐。日前一名婦人前往麥寮郵局，準備提領高達200萬元現金，聲稱用於購買土地，卻無法清楚交代相關交易內容，郵局行員察覺異常，立即通報警方到場協助。

警方到場後發現，婦人對於土地位置、用途及交易方式皆支吾其詞，顯示對投資內容並不熟悉。員警隨即向其說明近期常見的假投資、假交友詐騙手法，提醒詐騙集團常以關懷問候博取信任，誘使被害人匆忙提領或匯款。

在警方耐心勸說下，婦人終於醒悟，確認自己可能遭到詐騙，當場取消提款程序，成功保住積蓄。她也感激警方與郵局行員的即時協助，避免造成難以彌補的財務損失。

臺西分局強調，近來假冒親友、網友或投資專員要求匯款的案件頻傳，民眾如遇到「急需用錢」、「限時投資」等說詞，務必冷靜查證。警方呼籲，民眾若有任何疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線求證，共同防範詐騙，守護自身財產安全。（照片／臺西分局提供）