買境外保單避稅恐「省小錢、花大錢」 僅適合這類極少數族群

近年來，許多民眾在理財顧問、社群平台或非正式通路的引導下，購買了未經金融監督管理委員會（下稱「金管會」）核准、亦未在台合法銷售的「境外保單」。這類商品常被包裝以「高預定利率」、「美元資產配置」或「隱形資產」為賣點，甚至出現「資金存放海外，政府查不到」等誤導性話術。

對此，金管會近年已多次公開提醒：境外保單因非我國主管機關核准之保險商品，不受我國保險監理制度保障。作為法律從業人員職業律師，必須嚴正指出：購買未經核准的境外保單，存在高度資訊不對稱，難以完整確認商品真實內容、費用結構、解約條件與實際風險，一旦發生爭議，往往也難以透過我國既有的申訴與救濟機制有效處理，投保人將面臨「法律保護真空」的困境。

以下將從銷售境外保單合法性、契約風險、稅務風險及跨境繼承程序四個層面，進一步做法律分析。

一、 法律定性：銷售端違法，購買端則自負風險

1. 銷售端：在台銷售境外保單之行為，依照保險法第167條之1規定，為非本法之保險業或外國保險業代理、經紀或招攬保險業務者，除屬配合政府政策需要且經主管機關公告之保險，透過保險經紀人向國外之保險業投保者外，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以上二千萬元以下罰金；情節重大者，得由主管機關對保險代理人、經紀人、公證人或兼營保險代理人或保險經紀人業務之銀行停止一部或全部業務，或廢止許可，並註銷執業證照。因此，透過地下管道（如保險經紀人私下招攬、舉辦說明會、透過網路平台仲介）銷售境外保單，均屬違法行為。該銷售人員將面臨三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以上二千萬元以下罰金之刑事責任。

2. 購買端：行為不違法，但可能淪為法律救濟無門

我國法律目前並未處罰購買境外保單之消費者。若是屬於客戶自行飛往國外或透過網路簽署保單，該行為本身不構成犯罪。然而，不違法不代表有保障。這類保單自始不受台灣主管機關（金管會）監管，亦不適用台灣保險法或相關法令有關理賠與爭議處理規範。

二、 投保後之契約及稅務法律風險

若客戶已持有或打算購買在台被招攬的境外保單者，需審視以下法律風險：

1. 法律管轄與救濟風險

境外保單的發行主體為未依我國保險法設立經營之外國保險公司，因此無法適用台灣金融消費評議中心機制。一旦發生拒賠或理賠爭議，金管會無權介入，消費者(投保人)無法在台進行申訴程序。 更嚴重的是，境外保單契約之準據法（Governing Law）與管轄法院（Jurisdiction）通常約定在公司設立地（如香港、新加坡、美國、加拿大、百慕達等）。這意味著，若客戶發生理賠爭議時，必須依據外國法律，至外國法院，委請當地律師進行仲裁或訴訟。跨國仲裁、訴訟的高昂律師費與差旅費，往往可能超過保險金額本身。

2. 缺乏保險安定基金保障

只要是購買依我國法律設立許可之本(外)國財產及人身保險業在我境內銷售之有效保險契約，皆受到保險安定基金的保障。若上開合法設立之保險公司倒閉，安定基金會依法予以墊付予投保人。 然而，境外保單完全不適用此機制。若該外國保險公司發生財務危機（如2008年金融海嘯時的AIG危機），我國主管機關無法提供任何援助，投保人恐面臨血本無歸之風險。

3. 稅務補稅風險

許多人購買境外保單是為了節稅，但在我國法規底下，這往往是錯誤的期待：

遺產稅： 依據財政部95年發布台財稅字第09504540210號函釋，未經金管會核准之外國保險公司所給付之壽險理賠金，不適用《保險法》第112條及《遺產及贈與稅法》第16條關於「不計入遺產總額」的規定。換言之，境外保單的死亡給付，必須全數計入遺產總額課稅。

所得稅（最低稅負制）： 依照我國所得稅法與財政部解釋函令，即使是壽險性質保單，若非屬於金管會核准者，其理賠金可能不適用所得稅法第4條第1項第7款的免稅規定。因此，該境外保單的理賠金，可能被稅捐機關認定為其他所得，依法應課稅。而境外保單之收益（如解約金、理賠金、分紅給付）屬於「海外所得」。若一申報戶全年度海外所得合計達新臺幣100萬元，且基本所得額超過新臺幣750萬元（2024年最新標準），即須申報並繳納20%的所得基本稅額（AMT）。

CRS 全球資產透明化：錢放海外政府查不到已是過時觀念。在CRS（共同申報準則）架構下，我國依照金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法，已與日本、澳洲、英國等多國進行金融帳戶資訊交換，且與美國簽有FATCA協定。跨境金融帳戶資訊已趨漸透明化。國稅局可透過資訊交換掌握海外保單價值，若刻意不申報，除補稅外還可能面臨罰鍰。

4. 保險服務中斷與匯率風險

保險服務可能中斷： 境外保單業務員因在台從事非法銷售，流動率可能極高，保險服務鏈可能隨時中斷。一旦無人服務，投保人(或受益人)需具備自行處理保費催繳、契約變更及繁瑣的理賠文件認證程序（如死亡證明需經外館驗證）。甚者，該等境外保單大多為英文條款，投保人(或受益人)亦須具備處理跨境文件的能力。

商品本質風險： 境外保單標榜的高利率，本質上是投資型保單或結構型商品，並非保證獲利。且匯率風險由保保人自負，若台幣升值，匯損可能侵蝕所有獲利。

三、 投保人死亡後的繼承難題：Probate（遺囑認證）程序

當被保險人身故，繼承人在處理境外保單理賠時，恐會面臨跨國法律程序障礙，特別是英美法系國家的Probate（遺囑認證）制度。

1. 若保險契約有指定受益人：原則上可繞過 Probate，但程序仍繁瑣

若境外保單有明確指定受益人，理賠金原則上可 Avoid Probate（繞過遺囑認證） 直接給付予受益人。但實際執行上，境外保險公司通常會要求受益人提供經駐外代表處/辦事處驗證的死亡證明、除戶謄本及受益人身分證明。受益人需在台灣將該等文件翻譯、公證，再送交外交部及該國駐台辦事處驗證，往返極為耗時。

2. 若保險契約無指定受益人或受益人先於被保險人死亡者，則可能須進行 Probate程序

若境外保單未指定受益人，或受益人先於被保險人死亡，理賠金將視為遺產（Estate）。此時，繼承人必須在保單管轄地（如香港、新加坡、美國、加拿大、百慕達等）啟動遺囑認證程序。如透過Probate程序，須負擔高昂費用： 需聘請當地律師，律師費、法庭費用、執行人報酬、評估費通常佔遺產總額的 3%~8%。尚須負擔時間成本：Probate 程序大約需時 9個月至2年 才能完成資產分配。再者，Probate 是公開程序，遺產內容與分配細節將在國外法院變為公開資訊，任何人都可查閱，這對重視隱私的高資產客戶是一大打擊。

總言之，境外保單並非全然不可觸碰，但它僅適合極少數族群：擁有雙重國籍、長期跨境生活，且背後有完整國際法律與稅務團隊支援的高資產人士。

對於大多數生活在台灣的民眾而言，若意圖透過境外保單進行傳承或避稅，往往是「省小錢、花大錢」。

建議在做出重大財務決策前，應諮詢律師與會計師，切勿僅憑非正式管道的銷售話術，將資產置於不可控的境外法律風險之中。

