買套套變貴了！北京祭「保險套稅」催生 外媒揭：年輕人寧「自行解決」

中國為了提升生育率出奇招！據BBC報導，自1月1日起，中國要對保險套以及其他避孕用品課徵13%的增值稅收（VAT）。不少民眾嘲諷，只是提高保險套的價格完全不能說服生小孩，這項政策讓民眾對於意外懷孕和愛滋病感染等狀況感到擔憂。此外，許多人認為政策並沒有解決「育兒成本過高」的根本問題。

自1月1日起，中國要對保險套以及其他避孕用品課徵13%的增值稅收（VAT）。（圖／翻攝自Novak Djokovic Foundation 網站）

中國政府想盡辦法提高生育率

CNN報導指出 ，中國目前超過60歲以上的老年人口佔14億總人口數的20%以上，預估2100年的老年人口將會超過總人口數的一半。這不只會對經濟造成影響，也會削弱中國在軍事上想要抗衡美國的野心。分析人士認為，在接下來這一年，會有更多為了促進生育率的政策或獎勵。

為了提高生育率，中央政府在過去一年已經實施了一系列政策：針對育兒家庭推出了每名3歲以下子女每年3600元人民幣（約台幣1.3萬）的現金補貼，同時修訂法規以簡化婚姻登記流程，並啟動了公立幼兒園免費計畫。此外，北京當局已宣布目標於2026年全面消除住院分娩的自付費用，並發布了一項加強對托育服務監管的法律草案。此外，甚至有女性表示，自己有時會接到政府工作人員的電話詢問她們的育兒計畫。

提升生育率的前提：解決高失業率、育兒成本高、女性不平等

不少民眾認為，提升生育率的前提是解決高失業率、育兒成本過高、女性在育兒方面地位不平等的問題。由於中國在1975到2015年間實施「一胎化政策」，中國男女比嚴重失衡，再加上家中唯一的孩子要負擔年邁父母的醫藥費和所有開銷，即使年輕人有穩定工作，仍然無法負擔養育孩子的成本。

北京育媧人口研究2024年的數據指出，中國是全球養育子女成本最高的國家之一。在疫情過後，許多剛畢業的學生步入社會，就面臨找不到工作的危機。有專家指出，到目前為止，政府提出的提升生育率政策都只是「作秀」，並沒有解決育兒成本高昂以及社會安全網薄弱等根本性問題。BBC報導指出，許多國家都在努力提高生育率，但在由男性領袖主導的世界裡，提高生育率的壓力不成比例地都落在女性身上。

來自河南省的羅先生接受BBC訪問時表示，中國的政策忽略了關鍵問題：當代年輕人的互動方式和過往已經大不相同，他們正逐漸「迴避真實的人際連結」。羅先生認為，情趣玩具銷售量的提升意味著人們傾向「自行滿足」，和他人產生連結已經「成為一種負擔」，壓力確實存在，而網路的世界讓人們自在許多。羅先生指出，雖然現今的年輕人生活品質和以前相比的確有所提升，但社會也賦予了他們更高的期待，使青年精疲力盡、不堪負荷。

