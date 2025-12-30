買奶茶不夠2元！他幫付錢「阿嬤不喝了」反送暖 原因曝光網淚崩

超商是許多人半夜購買熱食、飲料的好夥伴。一位男子近日半夜2點失眠到超商買茶葉蛋，遇到一位購買便宜鋁箔包奶茶的阿嬤，當時阿嬤身穿有點起毛球的舊衣、慢慢數著錢，只為了購買15元的奶茶，最後不夠2塊錢，讓心酸的男子決定掏錢幫忙，沒想到準備離開時阿嬤直接把奶茶送給他，強調自己不是沒錢，而是懷念老伴生前每天買奶茶，還安慰男子早點睡，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，他最近因為工作趕專案、分手等原因連續失眠，某天半夜2點到超商買茶葉蛋充飢，遇到一位穿著舊碎花背心、背心起毛球的阿嬤，為了一瓶15元鋁箔包奶茶掏出零錢一個一個數，最後卻差了2塊錢而不買了，讓一旁的原PO不忍心、決定出手幫忙付款，準備離開阿嬤卻直接把奶茶送給他，接著緩緩說出半夜買奶茶的原因。

原PO說明，當時阿嬤強調自己不是沒錢，「是我的老伴以前每天這時候都會買一罐給我。他走了半年了，我今天突然好想他，想說來買一罐，結果出門太急忘了帶老花眼鏡，錢拿錯了…」，接著還安慰他臉色差、要早點睡覺，「這世界上沒什麼事是過不去的，真的」，讓原PO差點淚崩，直呼生活再破爛也會有一些細碎的溫暖。

對此，許多網友紛紛回應，「這世界破破爛爛，總有人縫縫補補…」、「天啊，這是什麼浪漫的劇情，讓你凌晨還能感到溫暖，阿嬤愛阿公」、「結果阿嬤沒喝到！」、「她沒跟你說你跟她老公很像」。

