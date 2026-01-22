買宵夜炸物掛車上竟被偷走 事主怒告小偷判罰金2萬

彰化地方法院刑事簡易審理一起竊盜案件，詹姓男子因偷走他人掛在機車上價值130元的炸物，遭判處罰金2萬元，可易科罰金20日，全案可上訴。被害人陳姓男子堅持不與竊賊和解，向警方表示希望對方接受法律制裁。

機車騎士在車上掛著炸物竟被偷走。（示意圖／中天新聞）

根據判決書內容，陳男於去年8月16日晚間11點許購買一包炸物後，將食物掛在機車掛勾上便離開現場。詹男恰巧經過，趁四周無人時將整包宵夜偷走，隨即步行離去。監視器完整拍下詹男的竊盜過程，成為關鍵證據。

發現準備大飽口福的宵夜不翼而飛後，陳男當場氣得立刻前往警局報案提告。他在警局明確向警方表達拒絕與詹男和解的意願，堅持要讓竊賊接受法律制裁。詹男到案後也向警方坦承犯行。

法官審理時認為，詹男隨意竊取他人財物的行為實在不應該。根據現場照片、監視器影像翻拍照片等證據，足以認定詹男的犯行，依《竊盜罪》做出判決。此案也引發網友討論，有人笑稱台灣治安極佳，錢包、電腦都不會丟，但掛在機車上的食物一定會不見。

