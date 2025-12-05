「買家賣家沒人是贏家」Netflix房產節目專家直斷傳統市場規則不再適用美國房市

美國知名房地產人士雷恩．瑟漢特（Ryan Serhant）認為，美國房市並未崩壞，而是正經歷一次結構性的深層轉型。他指出，市場目前陷入「沒有人占優勢的局面」（nobody's market），在高利率長期化的環境下，買家與賣家皆因不確定性而遲疑，使傳統市場規則不再適用。



瑟漢特表示，高利率不會再大幅下降，房市也不存在過去熟悉的買方或賣方常態，反而形成「沒有任何人的常態」；在這種氛圍中，市場的核心問題已轉向負擔能力，並延伸至美國家庭的整體生活成本。他強調，薪資成長無法跟上支出速度，使許多家庭越來越依賴借貸來維持日常生活，而若高利率持續，家庭財務壓力將可能成為美國經濟的主導議題。

買家像挑選股票投資組合一樣規劃居住地



在此背景下，豪宅市場呈現不同於普遍市場的動能。瑟漢特指出，富裕族群的居住模式正出現50年來最明顯的變化──不再單一居住，而是「選擇城市組合包」。他形容，這些買家開始像挑選股票投資組合一樣規劃居住地，擁有兩到三個不同城市的房產，以因應工作型態、稅務規劃與生活方式的轉變。

這種多城市生活的風潮也反映在各地市場動能上。瑟漢特說，他的公司近期在以往較少涉入的新罕布夏州觀察到明顯成長，該州因稅務結構具競爭力，吸引大量金融與企業高層遷入。他並指出，華盛頓特區因政治與全球影響力帶來穩定需求，羅德島州成為東北部的豪宅遷移中心，而拉斯維加斯則呈現稅制驅動下的強勁成長。

在多元化布局的同時，部分大型都會城市也出現回流現象。瑟漢特表示，紐約市的財富外流情況已告終，市區街道比疫情前更為繁忙，不僅包含從佛羅里達等地回流的居民，也吸引首次選擇在紐約置產的新買家。他指出，紐約市400萬美元以上的豪宅交易在近一個月創下統計以來的最佳四週紀錄，顯示市場高度活絡。

公司因Netflix實境節目話題度提升



瑟漢特的房仲公司因Netflix實境節目《曼哈頓房產王》（Owning Manhattan）話題度提升，在 2025 年前 35 天內成交與簽約總額突破 10 億美元。他形容第二季節目規模更大、情緒張力更強，呈現紐約房市的競爭性與文化能量，也反映房地產、財富與科技交會下的行業變化。

他表示，公司的方向是為人而非單純為房產打造服務模式，並期望在內容、科技與仲介結合的市場新時代中，建立能夠跨城市與跨產業運作的房地產品牌。



