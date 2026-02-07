買對汽車駕駛人傷害險 才能獲得完整保障

小楊在一家私人企業上班，某一天下午開完會，老闆臨時要他幫忙送一份文件到客戶家，「你開我的車去，客戶簽完之後趕快拿回公司，今天下班前一定要辦妥。」小楊想說開車路程不到30分鐘，再加上又是熟悉的路線，應該沒什麼大問題。沒想到在回程的時候，為了閃躲從巷口竄出的腳踏車，不慎撞上安全島，小楊感到胸悶、輕微腦震盪、右腳骨折，住院三天後回家休養。

小楊想到住院的費用，還有後續因為骨折、復健所衍生的醫療費、不能騎車的交通代步費用等等就感到頭大。原以為老闆有保險，應該可以理賠，沒想到老闆說：「我以為我投保的駕駛人傷害險可以理賠，但保險公司跟我說，我保的這個保障僅限於車主本人，你不是車主，所以保險公司說沒辦法理賠給你。」

駕駛人傷害險 有沒有”限車主”差很大

明明是「駕駛人傷害險」，為什麼開車的人因事故受傷無法獲得理賠？在回答這個問題之前，先來了解駕駛人傷害險的保障內容：當駕駛人發生交通事故時，導致駕駛人受傷、失能或身故，則可依契約內容來申請理賠。

廣告 廣告

但產險公司又將「駕駛人傷害險」分為〝限車主〞與〝不限車主〞2種商品，所以如果投保的是「限車主」的駕駛人傷害險，也就是行照上車主本人，則車子借給他人開所造成的駕駛人傷害，保險公司是不會理賠的！小楊的狀況就是這樣！。

以新安東京海上產險網路投保-汽車險為例，第三人責任險所附加的駕駛人傷害險，無論是否限車主，理賠項目都包括：失能或身故保險金、實支實付醫療保險金；特別要注意的是，「不限車主」的駕駛人傷害險還可選擇住院日額的保障(1,000元/2,000元)，「限車主」的駕駛人傷害險則沒有住院日額的保障，而是僅提供實支實付保障(見下表)。至於要選住院日額或實支實付型？前者依住院天數來理賠(上限90天)，後者則是看實際醫療單據金額理賠(不超出理賠上限)，端看個人需求。

第三人責任險及其附加險 開車必備護身符

馬路如虎口，免不了遇到無法預料到的意外狀況發生，所以除了投保駕駛人傷害險為本車的駕駛多添一分保障之外，建議最好也要投保

「超額責任險」—若是不小心撞到超跑或豪華名車，理賠金額超過強制險及第三人責任險的保額時，就可由超額責任險來理賠，不用擔心一輩子要扛債。

「乘客體傷責任險」—保障自己車上的乘客(親朋好友、客戶等)，當強制險的醫療傷害理賠金額(20萬元)不夠賠時，就可申請乘客體傷責任險來理賠，避免因錢傷了感情。

總結來看，汽車駕駛人傷害險有分「限車主」或「不限車主」，被保險人只能擇一投保….看起來似乎很複雜，但只要掌握下列原則就一點都不難、還能升級自己跟親友的保障喔！

要先投保第三人責任險 「限車主」只有保障車主自己；「不限車主」則另一半、客戶、叔叔伯伯舅舅阿姨姑姑等親友，只要經車主同意使用就全~~部~~都在保障範圍內。 依自己的需求選擇住院日額或實支實付型即可。



👉立即投保試算GO



看更多【駕駛人傷害險】

看更多【第三人責任險】



延伸閱讀：開車就怕「一夜致負」 車險規劃首選「三天王」

延伸閱讀：連環車禍的「追撞」或「推撞」，保險該怎麼賠？

延伸閱讀：駕駛們最該買的護身符～汽車駕駛人傷害險